Đúng 1/6 Âm lịch, 2 con giáp này gặp gỡ Thần Tài, công danh lên hương, tiền bạc rủng rỉnh

Ngày 14/7 dương, mùng 1/6 Âm khép lại tháng cũ mở tháng mới. Hai con giáp đón Thần Tài ghé cửa, công danh và tài lộc song hành.

Ngày mùng một âm lịch trong dân gian luôn được xem là mốc khai mở, dịp mỗi người sửa sang lại bàn thờ, cúng khấn Thần Tài và cầu mong khởi đầu mới. Ngày mùng 1/6 Âm lịch năm Bính Ngọ đặc biệt hơn vì rơi vào ngày Kỷ Sửu, ngũ hành nạp âm là Tích Lịch Hỏa, tức lửa sấm sét, dạng lửa có sức khai thông đột phá và làm bừng sáng những gì đang bị che khuất. Thiên can Kỷ là Thổ âm mềm mại, địa chi Sửu là Thổ âm của đất ruộng, hai Thổ gặp Hỏa của nạp âm tạo thành ngày đất được nung nóng, dẫn tới sự vững chãi bất ngờ có nội lực bên trong. Trong quan niệm dân gian, ngày này là dịp Thần Tài dễ ghé cửa nhất trong tháng, đặc biệt cho những con giáp có gốc thuận với chi ngày Sửu. Hai con giáp dưới đây được nâng đỡ rõ nhất, không phải theo dạng may mắn ngẫu nhiên mà theo dạng công sức tích lũy được đền đáp đúng lúc.

Tuổi Sửu: Chính chủ ngày mùng một, công danh bừng sáng bất ngờ

Tuổi Sửu là chính chủ của ngày Kỷ Sửu, mọi việc đều được khí trường ngày mùng một trong tháng nâng đỡ. Với người tuổi Sửu vốn kiên trì, ít khoe khoang, đây có thể là ngày mà một chuỗi công sức âm thầm bắt đầu được nhận ra. Trong công việc, tuổi Sửu có khả năng được cấp trên gọi vào trao đổi riêng về khả năng thăng chức, chuyển sang vị trí có trách nhiệm cao hơn, hoặc được đề cử tham gia một dự án chiến lược của công ty. Người làm kinh doanh có thể chốt được hợp đồng dài hạn với đối tác đáng tin cậy, hoặc được giới thiệu vào mạng lưới quan trọng của ngành. Đặc biệt, sắc thái Tích Lịch Hỏa của ngày có sức khai thông rất mạnh, một mâu thuẫn công việc lâu nay bế tắc có thể được giải quyết đột ngột theo hướng có lợi cho tuổi Sửu.

Về tài lộc, tuổi Sửu ngày này có thể đón một khoản tiền cũ bất ngờ hoàn trả, hoặc nhận được thù lao cho công việc đã hoàn thành từ lâu nhưng bị chậm thanh toán. Trong dân gian, cúng Thần Tài ngày mùng một tháng mới được xem là dịp tốt để khai lộc cả tháng, tuổi Sửu có thể tận dụng dịp này bằng một cách rất đời thường: Dọn dẹp bàn làm việc thật gọn gàng, cắm một bình hoa nhỏ, hoặc đặt một chậu cây xanh trên góc bàn, đó là cách tự tạo không gian đón lộc mà không cần cầu kỳ.

Lời khuyên dành cho tuổi Sửu là: Đừng khiêm tốn quá mức khi được ghi nhận. Nếu cấp trên đề nghị thăng chức hoặc mở rộng trách nhiệm, hãy nhận lời nhưng làm rõ mức thù lao và phạm vi công việc từ đầu bằng văn bản. Sao Thủy vẫn nghịch hành đến 23/7, mọi thỏa thuận miệng đều dễ hiểu lầm. Nếu có khoản thu bất ngờ, hãy để một phần vào tiết kiệm dài hạn ngay lập tức, một phần trả nợ nếu có, phần còn lại đầu tư vào việc học một kỹ năng mở đường cho sáu tháng tới.

Tuổi Dậu: Tam hợp trợ lực, tài lộc rủng rỉnh từ nhiều nguồn cùng lúc

Tuổi Dậu thuộc tam hợp Kim với chi ngày Sửu, được ngày mùng một tháng mới trợ lực mạnh mẽ ở mảng tài chính. Điểm đặc biệt của tuổi Dậu ngày này là tài lộc không đến từ một nguồn duy nhất mà đến từ nhiều hướng cùng lúc, tạo cảm giác lộc rơi lộc rớt như dân gian vẫn nói. Đó có thể là lương thưởng công việc chính thức được duyệt sớm hơn dự kiến, một khoản thù lao dự án phụ được thanh toán đúng dịp, hoặc một khách hàng cũ giới thiệu khách mới với đơn hàng đáng kể. Người làm nghề tự do, dịch vụ, tư vấn, sáng tạo đặc biệt hưởng lợi, vì mạng lưới quan hệ đã xây dựng lâu nay bắt đầu cho quả ngọt trong tháng mới.

Trong công danh, tuổi Dậu có cơ hội nổi bật qua một cuộc họp quan trọng hoặc một buổi thuyết trình. Lời nói ngày này có trọng lượng hơn thường lệ nhờ khí ngày mùng một mở cửa. Nếu đang có kế hoạch xin tăng lương, chuyển vị trí, hoặc đề xuất một sáng kiến quan trọng, đây là mốc phù hợp để chuẩn bị kỹ và trình bày trong tuần này. Với tình cảm, tuổi Dậu cũng có duyên gặp người phù hợp qua chính công việc, cảm giác vừa gặp đã tin cậy là dấu hiệu đáng chú ý.

Lời khuyên tài lộc dành cho tuổi Dậu là: Đừng bị cuốn theo cảm giác lộc dồi dào mà chi tiêu vượt mức. Áp dụng quy tắc chia bốn cho khoản thu mới trong ngày này: 40 phần trăm cho nhu cầu thiết yếu và trả nợ, 30 phần trăm cho tiết kiệm dài hạn, 20 phần trăm cho đầu tư phát triển bản thân, 10 phần trăm cho niềm vui cá nhân. Cách chia rõ ràng như vậy giúp lộc ở lại lâu, không tan biến trong những cuộc vui bốc đồng. Nếu có ai mời tham gia dự án đầu tư mới với lời hứa lợi nhuận cao, hãy dành đúng bảy ngày để cân nhắc, đặc biệt với các dự án đến từ người mới quen chưa lâu.

Ngày mùng 1/6 Âm lịch là mốc quan trọng nhắc mỗi người dọn dẹp lại nếp sống tài chính trước khi bước vào tháng mới. Cả tuổi Sửu và tuổi Dậu nên tận dụng ngày này để làm ba việc nhỏ nhưng có sức mở cửa dài lâu. Thứ nhất, dọn dẹp bàn làm việc và ví tiền cho gọn gàng, bỏ đi những giấy tờ không còn dùng, sắp xếp lại tiền theo mệnh giá. Đây là hành động dân gian tin rằng làm sạch chỗ ở của tiền để đón thêm tiền vào. Thứ hai, viết ra ba mục tiêu tài chính cụ thể cho tháng 6 Âm, có thời hạn rõ ràng và con số đo được. Thứ ba, gửi lời cảm ơn chân thành đến ba người đã giúp mình trong nửa đầu năm, đó là cách trả nợ ân tình mà theo tín ngưỡng dân gian sẽ được Thần Tài ghi nhớ.

Điểm cuối cùng nhưng quan trọng nhất là sự chân thành. Thần Tài trong quan niệm dân gian không phải vị thần chỉ nhìn vào lễ vật đắt tiền, mà nhìn vào cách sống ngay thẳng và biết ơn của con người. Người giữ được đức trong công việc, không tham lam vượt mức, không quên người đã giúp mình lúc khó, đó là người được Thần Tài quay lại nhiều lần trong đời. Ngày mùng một mở tháng, chọn cách mở lòng đúng thì lộc tự bén rễ vào.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.