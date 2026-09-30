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Đúng 0h ngày 1/10, bay quốc tế từ Long Thành áp dụng phí phục vụ 25 USD/khách, cao hơn Tân Sơn Nhất 5 USD

Yên Chi
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Phí phục vụ hành khách trên chuyến bay quốc tế khởi hành từ sân bay Long Thành được thông báo ở mức 25 USD/người, cao hơn 5 USD so với Tân Sơn Nhất. Mức phí áp dụng cho vé bán từ ngày 1/10.

Theo Quyết định 1679/QĐ-BXD ngày 29/9 của Bộ Xây dựng, phí phục vụ hành khách tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành là 90.909 đồng/người đối với chuyến bay nội địa và 25 USD/người đối với chuyến bay quốc tế. Cả hai mức đều chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

So với các sân bay lớn, phí quốc tế tại Long Thành bằng Nội Bài và cao hơn Tân Sơn Nhất 5 USD, tương đương 25%. Phí nội địa bằng mức đang áp dụng tại hai sân bay này.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/10/2026. Mức phí mới áp dụng với vé xuất bán từ 0h cùng ngày, tính theo giờ địa phương nơi xuất vé. Đây là thời điểm áp dụng giá vé, không phải ngày sân bay bắt đầu đón khách. 

Bộ Xây dựng cũng quy định trường hợp hành khách đã mua vé khởi hành từ Tân Sơn Nhất, sau đó chuyến bay được chuyển sang Long Thành: phí phục vụ vẫn tính theo mức tại Tân Sơn Nhất vào thời điểm xuất vé. Hành khách không phải trả thêm khoản chênh lệch do thay đổi sân bay khởi hành.

Đúng 0h ngày 1/10, bay quốc tế từ Long Thành áp dụng phí phục vụ 25 USD/khách, cao hơn Tân Sơn Nhất 5 USD ảnh 1

Cảng hàng không quốc tế Long Thành được xây dựng tại tỉnh Đồng Nai, trên diện tích khoảng 5.000 ha. Giai đoạn 1 được thiết kế phục vụ 25 triệu hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. ACV là chủ đầu tư các công trình thiết yếu trong sân bay, gồm nhà ga hành khách và khu bay, tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là gần 110.000 tỷ đồng. Sân bay dự kiến khai thác thương mại trong tháng 12/2026.

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