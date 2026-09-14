Dụi mắt không tin đây là Phạm Băng Băng ở tuổi 20

Hình ảnh quá khứ của Phạm Băng Băng khiến dân tình sốc nặng.

Vào ngày 13/9, tờ QQ đưa tin mạng xã hội Weibo được một phen "dậy sóng" trước loạt ảnh thời đôi mươi của Phạm Băng Băng. Ngay lập tức, hình ảnh năm 20 tuổi của nữ diễn viên được chia sẻ khắp các diễn đàn, khiến cộng đồng mạng kinh ngạc, không tin Phạm Gia từng có một quá khứ tuyệt sắc khuynh thành như vậy.

Theo đó, những bức ảnh cũ về Phạm Băng Băng được chụp khi cô vừa kết thúc buổi quay phim cổ trang ở phim trường Hoành Điếm (Trung Quốc). Khi mới 20 tuổi, nữ diễn viên đã có đường nét vô cùng hoàn mỹ, xứng danh mỹ nhân hàng đầu. Đặc biệt, điều khiến người xem ấn tượng mạnh mẽ chính là nét mặt tươi sáng, hồn nhiên, thanh xuân dễ chiếm tình cảm người đối diện của minh tinh 8X vào thời điểm đó.

Những hình ảnh cũ của Phạm Băng Băng phủ sóng khắp các diễn đàn, khiến công chúng không khỏi trầm trồ trước nhan sắc nổi bật của nữ diễn viên khi mới bước sang tuổi 20. Ảnh: Weibo.

Ở tuổi đôi mươi, Phạm Băng Băng sở hữu đường nét gương mặt thanh tú, hài hòa cùng khí chất của một mỹ nhân hàng đầu. Ảnh: Weibo.

Vẻ đẹp trong trẻo, rạng rỡ và đầy nét hồn nhiên, thanh xuân của Phạm Băng Băng trong quá khứ để lại ấn tượng mạnh mẽ, khiến người xem khó rời mắt. Ảnh: Weibo.

Về sau, trải qua nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Phạm Băng Băng đã có màn "lột xác" ngoạn mục để vị trí nàng hầu trong Hoàn Châu Cách Cách vươn lên hàng ngũ sao nữ hạng S Cbiz. Kể từ đó, cô theo đuổi phong cách thời thượng, sắc sảo, sang trọng quyền lực chuẩn "nữ hoàng thảm đỏ". Cho nên, những diện mạo trong trẻo của Phạm Băng Băng thời xuân sắc dần chìm vào quên lãng. Những hình ảnh năm 20 tuổi là minh chứng cho thấy nét đẹp tự nhiên từ trong trứng nước, lúc bước chân vào showbiz đã là đại mỹ nhân sắc nước hương trời của Phạm Băng Băng.

Những hình ảnh Phạm Băng Băng ở tuổi 20 được xem là minh chứng rõ nét cho vẻ đẹp tự nhiên hiếm có của cô. Ảnh: Weibo.

Ngay từ những ngày đầu bước chân vào giới giải trí, nữ diễn viên đã sở hữu nhan sắc nổi bật, đường nét thanh tú và khí chất cuốn hút, xứng đáng với danh xưng đại mỹ nhân sắc nước hương trời của màn ảnh Hoa ngữ. Ảnh: Weibo.

Ở tuổi ngoài 40, Phạm Băng Băng vẫn được đánh giá sở hữu vẻ đẹp phong thần, là biểu tượng sắc đẹp mang tính thời đại. Vẻ đẹp của cô từng tạo nên những chuẩn mực thẩm mỹ được đông đảo công chúng ngưỡng mộ và học hỏi. Đến nay, dù giới giải trí liên tục xuất hiện những gương mặt trẻ trung, xinh đẹp, cái tên Phạm Băng Băng vẫn giữ vị thế đặc biệt như một tượng đài sắc đẹp khó có thể thay thế. Cô từng được tờ Tin tức Bắc Kinh bình chọn là người phụ nữ đẹp nhất Trung Quốc năm 2010, đứng vị trí top 2 Người đẹp nhất thế giới do tạp chí TIME bầu chọn năm 2017.

Duy trì phong độ nhan sắc ổn định suốt nhiều năm, không khó hiểu khi nữ diễn viên vẫn luôn được công chúng xem là một trong những biểu tượng sắc đẹp hàng đầu châu Á. Ảnh: Weibo.

Đáng tiếc, khi đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp, Phạm Băng Băng vướng vào scandal trốn thuế vào năm 2018. Bê bối khiến nữ diễn viên bị "cấm cửa" hoàn toàn ở Cbiz, phải đi bán mặt nạ dưỡng da và lang bạt tứ xứ tìm kiếm cơ hội làm nghệ thuật.

Phạm Băng Băng bị "thanh lọc" khỏi showbiz sau khi dính bê bối trốn thuế. Ảnh: Weibo.

Nguồn: Sohu, Sina