Ducati đổi nhà phân phối tại Việt Nam: Giá xe có thể rẻ hơn tới trăm triệu, khởi điểm từ 359 triệu đồng, bảo hành không giới hạn km

Ngày 11/10, thương hiệu Ducati Việt Nam và nhà phân phối mới là Trâm Anh Motorsport (TAMS) đã có màn ra mắt tới khách hàng Hà Nội. Thực chất, thông tin Ducati bổ nhiệm TAMS là nhà phân phối mới tại thị trường Việt Nam đã được công bố hồi tháng 9/2025 tại TP. HCM, nhưng tới nay sự kiện mới chính thức được tổ chức tại Thủ đô.

Trước đây, Ducati được phân phối chính hãng bởi CT-Wearnes. Tuy nhiên, phía nhà phân phối này ngừng nhập khẩu xe mới về Việt Nam từ khoảng đầu năm 2025.

Chuyển sang nhà phân phối mới, TAMS cho biết họ đang xây dựng một khu phức hợp gồm showroom và xưởng dịch vụ rộng khoảng 10.000 m2. Giá bán của những mẫu Ducati cũng sẽ được điều chỉnh, thấp hơn từ 5 - 10% tùy từng mẫu xe, quy đổi có thể tới cả trăm triệu đồng. Thời gian bảo hành những mẫu phân khối lớn cũng được kéo dài tới 3 năm và không giới hạn km. Những chính sách bán hàng này có thể sẽ thu hút thêm người tiêu dùng trong nước thời gian tới.

Hiện Ducati Việt Nam phân phối 7 mẫu xe gồm Scrambler, Hypermotard, Streetfighter, Panigale, Multistrada, Diavel và XDiavel. Mức giá trải dài từ 359 triệu - 1,199 tỷ đồng. Nguồn gốc nhập khẩu gồm Thái Lan hoặc Ý, tùy thuộc vào từng mẫu xe và phiên bản.

Việc chuyển sang nhà phân phối TAMS, Ducati được kỳ vọng sẽ có doanh số bán hàng khả quan hơn, đồng thời xây dựng một hệ sinh thái toàn diện cho các khách hàng. Phía TAMS cho biết họ sẽ tổ chức chuỗi các sự kiện độc quyền, bao gồm Ducati Riding Experience (DRE), Ducati Track Days, các chuyến đi tour cao cấp, lái thử xe và các buổi hội thảo kỹ thuật trong tương lai.