Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius (phải) tham quan triển lãm UAV tại Kiev, Ukraine, ngày 11/5/2026.

Đức đã nổi lên như nhà tài trợ quân sự lớn nhất cho Ukraine sau khi Mỹ chuyển đổi chiến lược viện trợ sang mô hình thương mại, ngừng viện trợ trực tiếp vũ khí và thay bằng việc bán vũ khí cho các nước đồng minh NATO. Các nước này sau đó sẽ chuyển giao vũ khí từ kho của họ cho Ukraine.

Theo Viện Kinh tế Thế giới Kiel, Đức đã chi khoảng 20 tỷ euro (23,5 tỷ USD) cho vũ khí cho Ukraine từ tháng 1/2022 đến tháng 2/2026.

Hôm 11/5, trong chuyến thăm Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius tuyên bố, việc tăng cường hợp tác quân sự với Ukraine sẽ có lợi cho Đức.

“Đức và Ukraine là đối tác chiến lược, cả hai đều được hưởng lợi từ sự hợp tác. Điều này tạo ra nhiều dự án mới.

Trọng tâm là phát triển chung các hệ thống không người lái tiên tiến ở mọi tầm bắn, đặc biệt là trong lĩnh vực tấn công sâu vào lãnh thổ đối phương”, ông Pistorius nói.

Theo quan chức quân sự cấp cao này, chương trình “Nước Đức Dũng cảm” mà ông đã ký kết hôm 11/5 cùng với Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mikhail Federov sẽ tập trung hỗ trợ các công ty khởi nghiệp có khả năng chứng minh được “những đổi mới đầy triển vọng”.

Quân đội Ukraine thường xuyên sử dụng UAV để tấn công sâu bên trong lãnh thổ Nga, nhắm vào dân thường và cơ sở hạ tầng trọng yếu. Nga đã nhiều lần cáo buộc Ukraine tấn công khủng bố.

Nga cũng nhiều lần khẳng định không có ý định gây hấn với bất kỳ quốc gia nào thuộc NATO và bác bỏ những cáo buộc như vậy là "vô lý".

Họ cảnh báo giới lãnh đạo hiện tại của Đức và EU đang biến khối này thành "Đệ Tứ Đế chế".