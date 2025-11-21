Đức thay Mỹ dẫn đầu lực lượng NATO tại châu Âu?

"Hoa Kỳ đang cân nhắc khả năng Đức có thể lãnh đạo Lực lượng chung của NATO ở Châu Âu trong tương lai".

Điều này được phát biểu bởi đại diện của Tổng thống Donald Trump tại NATO - ông Matthew Whitaker, bên lề Hội nghị An ninh Berlin, báo cáo "European Truth" dẫn nguồn từ The Times.

Ông Whitaker cho biết Hoa Kỳ đang cân nhắc việc chuyển giao quyền chỉ huy lực lượng NATO tại châu Âu cho một đồng minh trong tương lai và nói rằng Đức có thể là một nước đi đầu như vậy, khi "Cựu lục địa" ngày càng tự chịu trách nhiệm về an ninh của mình.

Hiện tại, chức vụ này thường do một vị tướng bốn sao của Hoa Kỳ nắm giữ - kể từ tháng 7 năm 2025, là tướng không quân Alexus Hrinkiewicz.

Khi được hỏi liệu điều này có tạo ra sự cạnh tranh cho Hoa Kỳ hay không, ông Whitaker cho biết bản thân mong chờ khoảnh khắc Đức tuyên bố: "Chúng tôi sẵn sàng lãnh đạo Liên minh" và nhận xét cuộc thảo luận như vậy có thể bắt đầu sau 15 năm hoặc thậm chí sớm hơn.

Ngoài ra ông Whitaker khen ngợi Đức vì đã dẫn đầu trong việc thúc đẩy mục tiêu mới của NATO là chi 3,5% GDP cho quốc phòng và 1,5% cho các vấn đề an ninh rộng hơn.

Bên cạnh đó, quan chức trên gọi Berlin là "tấm gương sáng" cho các đồng minh khác và kêu gọi họ noi theo cách tiếp cận của Đức.

Trong diễn biến mới nhất, Bộ Quốc phòng Đức đã tuyên bố ý định mua thêm 75 xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2A8, với đơn giá mỗi chiếc trên 20 triệu USD để tăng cường sức mạnh phòng thủ.