Đức sẽ tài trợ hàng chục nghìn UAV đánh chặn của Quantum Systems cho Ukraine

Đức sẽ tài trợ sản xuất tại Ukraine vài chục nghìn máy bay không người lái đánh chặn của Quantum Systems, nhằm tăng cường khả năng phòng thủ chống lại UAV tấn công cảm tử của Nga.

Thông tin này được đại diện Quantum Systems Military đưa ra sau chuyến thăm Kyiv của Thủ tướng Đức Friedrich Merz, ngày 4/10.

Khoản tiền này sẽ được đưa vào gói viện trợ quân sự của Đức cho Ukraine trong giai đoạn mùa đông năm 2026 - 2027.

Số UAV đánh chặn sẽ được sản xuất trực tiếp tại Ukraine, và đơn đặt hàng nhận được sẽ cho phép tăng cường sản xuất các loại máy bay không người lái mà Quân đội Ukraine hiện đang sử dụng.

Tổng thống Volodymyr Zelensky xác nhận gói hỗ trợ mới của Đức dành cho Ukraine vượt quá 1,3 tỷ euro và trong số những điều khoản khác, bao gồm việc tài trợ cho quá trình sản xuất hàng loạt UAV đánh chặn mới nhằm mục đích chống lại các máy bay không người lái phản lực thuộc dòng Geran.

Ông Zelensky lưu ý kết quả các cuộc đàm phán giữa Ukraine và Đức đó là hai bên đã ký kết được 15 thỏa thuận và văn kiện, hầu hết liên quan đến hợp tác an ninh, sản xuất vũ khí, mua sắm và những dự án chung, với tổng giá trị hơn 8,5 tỷ euro.

Đại diện của Quantum Systems và Thủ tướng Đức Friedrich Merz.

Trong chuyến thăm, Thủ tướng Merz và Bộ trưởng Kinh tế - Năng lượng Liên bang Đức Katharina Reiche cũng đã gặp gỡ đại diện của Quantum Systems tại Kyiv.

Phái đoàn Đức được giới thiệu về hệ thống sản xuất, đào tạo vận hành và hỗ trợ kỹ thuật của công ty tại Ukraine, cũng như kế hoạch tăng cường chế tạo các hệ thống không người lái.

Theo Quantum Systems, UAV đánh chặn này được phát triển bởi nhóm nghiên cứu người Ukraine thuộc liên doanh Quantum WIY Industries (QWI). Chúng được thiết kế để bảo vệ thành phố, cơ sở dân sự và hạ tầng trọng yếu, đồng thời tích hợp vào hệ sinh thái phần mềm MOSAIC UXS của công ty.

Doanh nghiệp này cũng nhấn mạnh việc mở rộng sản xuất có liên quan đến sự thay đổi bản chất của mối đe dọa trên không từ Nga - chủ yếu là việc sử dụng ngày càng tích cực UAV tấn công cảm tử phản lực tốc độ cao, đòi hỏi phải có một số lượng lớn máy bay đánh chặn giá rẻ hơn để đối phó.

Thông cáo báo chí không nêu rõ những mẫu UAV nào sẽ được mua trong gói hợp tác mới. Đồng thời Quantum WIY Industries được Quantum Systems thành lập cùng với công ty WIY Drones của Ukraine nhằm mục đích phát triển và mở rộng quy mô các hệ thống chống lại mục tiêu trên không.

Vào tháng 4, công ty đã thông báo về việc thành lập QWI và kế hoạch tăng cường sản xuất máy bay không người lái đánh chặn. Một trong những hệ thống đó là STRILA của Ukraine, được thiết kế để tiêu diệt mục tiêu cơ động nhanh, đặc biệt là Shahed-136/131 và UAV trinh sát.

Tới tháng 9, Quantum Systems nhận được đơn đặt hàng cung cấp 25.000 UAV đánh chặn STRILA cho Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine.

Trước đó trong tháng 3, thông tin về việc phát triển STRILA-2 với động cơ đẩy tên lửa đã được công bố, nhằm mang lại hiệu suất cao hơn khi đánh chặn mục tiêu tốc độ lớn.

Ngoài ra, trong khuôn khổ hội nghị hợp tác công nghiệp Ukraine - Đức, Quantum Systems và Ukrainian Fire Point đã ký kết biên bản hợp tác.

Theo Quantum Systems, hai bên dự định cùng nhau phát triển các công nghệ mới trong lĩnh vực hệ thống không người lái và chống lại các mối đe dọa trên không.