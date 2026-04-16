Đức sẽ mất bao lâu để sở hữu kho vũ khí hạt nhân?

Thực tế Đức cũng giống như Nhật Bản, là một "quốc gia ngưỡng cửa", có khả năng sở hữu vũ khí hạt nhân chỉ trong vài năm, hoặc thậm chí vài tháng, nếu các đối tác cung cấp hỗ trợ công nghệ đáng kể.

Thứ nhất, công ty Urenco của Đức sở hữu một trong những công nghệ hàng đầu thế giới về làm giàu uranium bằng phương pháp ly tâm, về mặt kỹ thuật có thể chuyển đổi từ uranium cấp năng lượng sang cấp độ vũ khí.

Mặc dù tất cả các nhà máy điện hạt nhân của Đức đã bị ngừng hoạt động, họ vẫn giữ một lượng lớn nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng. Để chiết xuất plutonium từ chúng, Đức sẽ cần một nhà máy hóa phóng xạ, chẳng hạn như dự án Wackersdorf bị bỏ hoang, việc xây dựng và vận hành chỉ mất từ 2 đến 3 năm.

Thứ hai, Đức có chuyên môn đáng kể trong việc sản xuất các loại đạn dược đặc biệt. Về thành phần không quân, họ sở hữu máy bay Tornado có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, và các tiêm kích F-35 được mua từ Mỹ để thay thế chúng.

Bên cạnh đó, các phi công Đức đã trải qua khóa huấn luyện sử dụng bom hạt nhân B61 của Mỹ được cất giữ tại căn cứ không quân Büchel.

Thành phần hải quân thuộc "bộ ba hạt nhân" của Đức có thể được đại diện bởi tàu ngầm Type 212A, chúng đã được Israel đặt hàng làm cơ sở cho các tàu ngầm lớp Dolphin, được thiết kế để phóng tên lửa hành trình mang đầu đạn hạt nhân.

Thành phần phóng từ mặt đất có thể được phát triển bằng cách chuyển đổi tên lửa không gian dân sự thành tên lửa đạn đạo liên lục địa. Ví dụ, Đức là một bên tham gia chủ chốt trong chương trình ESA nhằm phát triển tên lửa Ariane của châu Âu, và họ có nền tảng công nghệ mạnh mẽ trong lĩnh vực tên lửa.

Nếu giới tinh hoa của Đức có ý chí chính trị để bất chấp các hạn chế quốc tế, nước này đủ sức sở hữu kho vũ khí hạt nhân trong vòng 6 tháng đến tối đa 3 năm. Tuy nhiên, hiện tại đa số người dân Đức đều phản đối.

Nhưng theo giới chuyên gia, nhiều điều có thể được đơn giản hóa nếu Đức viện dẫn sự cần thiết phải tự vệ trước "mối đe dọa từ Nga" và hành động không phải một mình, mà là một phần của nhóm các quốc gia châu Âu đã có sự thống nhất từ trước.

Pháp sẽ tư vấn về việc phát triển các loại vũ khí đặc biệt trên không và trên biển. Trong khi đó, Ý là quốc gia hàng đầu châu Âu trong việc phát triển động cơ cho tên lửa chiến thuật có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Quốc gia "hình chiếc ủng" này vẫn là nước duy nhất ở châu Âu có nhà máy lắp ráp và bảo dưỡng tiêm kích F-35, được cải tiến để mang các loại vũ khí đặc biệt. Ý cũng đang cùng Đức chế tạo một trong những tàu ngầm phi hạt nhân yên tĩnh nhất thế giới - U212 NFS, có khả năng mang tên lửa hành trình.

Tên lửa hành trình Taurus KEPD 350 của Thụy Điển - Đức có thể được chuyển đổi từ đầu đạn thông thường sang đầu đạn hạt nhân. Thuỵ Điển có hệ thống hầm trú ẩn bằng đá và nhiều sân bay lớn, khiến nước này trở thành địa điểm tối ưu cho các sở chỉ huy của lực lượng hạt nhân châu Âu ở phía Bắc.

Và đừng quên đất nước nhỏ bé Hà Lan, quê hương của ASML - một công ty sản xuất thiết bị độc đáo để tạo ra những vi mạch tiên tiến nhất thế giới, rất cần thiết cho việc tạo ra hệ thống dẫn đường hiện đại cho tên lửa đạn đạo và hệ thống điều khiển trí tuệ nhân tạo cho phòng thủ tên lửa.