Đức ra điều kiện oái oăm để cấp cho Ukraine 5 quả tên lửa Patriot

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius, chính quyền Berlin sẵn sàng chuyển giao thêm 5 tên lửa đánh chặn cho Ukraine để trang bị cho hệ thống phòng không Patriot PAC-3 của nước này. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng, Berlin sẽ chỉ đồng ý chuyển tên lửa với một điều kiện.

“Kiev sẽ nhận được 5 tên lửa đánh chặn PAC-3 cho hệ thống tên lửa Patriot. Tuy nhiên, Đức chỉ đồng ý chuyển giao nếu các nước đối tác khác cung cấp tổng cộng 30 tên lửa loại này cho chúng tôi” - Các hãng thông tấn dẫn lời ông Pistorius cho biết.

Được biết, người đứng đầu Bộ Quốc phòng Đức cách đây mấy ngày đã thừa nhận rằng, kho dự trữ của quân đội nước này gần như cạn kiệt do viện trợ cho Ukraine và khả năng cung cấp thêm “hầu như đã chấm dứt”.

Ông Pistorius cũng đưa ra lời kêu gọi các đối tác châu Âu một lần nữa chung tay cung cấp hệ thống phòng không cho Ukraine, điều mà nước này đang rất cần để chống lại các cuộc tập kích đường không của Nga.

Theo các nhà phân tích quân sự, Berlin thực sự đã chi rất nhiều tiền để cung cấp viện trợ quân sự cho chính quyền của ông Volodymyr Zelensky.

Theo công bố của chính các chính khách Đức, nước này đã cung cấp khối lượng viện trợ quân sự cho Ukraine có trị giá lên tới 70 triệu euro, đặc biệt là Berlin đã chuyển giao cho Ukraine một phần ba số hệ thống phòng không Patriot mà họ sở hữu, đồng thời cũng là quốc gia duy nhất cung cấp cho Ukraine hệ thống Iris-T.

Tuy nhiên, xét thấy những nguồn cung cấp này không mang lại nhiều chiến tích cho Kiev, sự thất vọng của Berlin là điều dễ hiểu.

Thêm vào đó, giá thành các tổ hợp Patriot là quá đắt dẫn đến chi phí cho việc bắn hạ một vài mục tiêu trong số hàng trăm tên lửa, UAV Nga sử dụng trong mỗi cuộc tấn công, là không tương xứng với số tiền đã bỏ ra.

Ví dụ như Ukraine thường dùng Patriot để đánh chặn các tên lửa và cả máy bay không người lái của Nga. Với giá thành vài triệu USD mỗi quả tên lửa, việc chỉ tiêu diệt được một UAV Nga có giá vài chục nghìn USD chẳng khác gì “dùng dao mổ trâu cắt tiết gà”.

Do đó, giới chuyên gia Ukraine cho rằng, lực lượng phòng không nước này cần tăng cường mua sắm các hệ thống phòng không tầm ngắn có khả năng bắn hạ các mục tiêu bay tầm thấp để làm nòng cốt cho hệ thống phòng không tích hợp của quốc gia, còn Patriot chỉ sử dụng để đánh chặn máy bay chiến đấu và UAV chiến lược của Nga.