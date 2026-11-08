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Đức nêu lý không thể giao thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Hoàng Vân
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Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius mới đây cho biết, việc giao thêm hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine là bất khả thi.

- Ảnh 1.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius.

"Việc cung cấp vũ khí cho Ukraine, đặc biệt là các hệ thống Patriot, đang gặp khó khăn. Đức đã cung cấp một số hệ thống và một lượng lớn tên lửa dẫn đường cho chúng.

Chúng tôi không thể làm gì thêm vào thời điểm này. Bất cứ thứ gì chúng tôi bàn giao bây giờ đều không thể thay thế trong một thời gian.

Và điều này sẽ tạo ra những lỗ hổng trong hệ thống phòng thủ của chúng tôi mà chúng tôi không thể để xảy ra", Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết trong một cuộc phỏng vấn với tập đoàn truyền thông Funke.

Ông cũng lưu ý, các quốc gia khác "đã làm ít hơn đáng kể" và cho biết Đức kỳ vọng các đối tác của mình sẽ tăng cường nỗ lực.

"Chúng ta phải có một cuộc thảo luận rất nghiêm túc về vấn đề này tại cuộc họp tiếp theo của Nhóm Liên lạc Ukraine vào giữa tháng 11", ông nói.

Đồng thời, Bộ trưởng Quốc phòng Đức cho biết, ông thấy rất ít khả năng có một lệnh ngừng bắn ở Ukraine trong tương lai gần.

Quan chức quân sự cấp cao Đức cũng tuyên bố việc chấm dứt viện trợ cho Ukraine, như đảng Thay thế cho Đức (AfD) chủ trương, sẽ gây ra một làn sóng người tị nạn Ukraine ồ ạt đổ vào các nước Trung và Tây Âu.

Đức là nhà tài trợ lớn nhất của Ukraine. Từ ngày 24/2/2022, Đức đã cung cấp cho Ukraine khoảng 43,3 tỷ euro viện trợ nhân đạo và 57,6 tỷ euro viện trợ quân sự.

Bên cạnh các kênh chính thức, nhiều tổ chức tư nhân và nhà nước của Đức thường xuyên gửi viện trợ nhân đạo đến Ukraine.

Trong khi đó, phía Nga nhiều lần nhấn mạnh, việc cung cấp vũ khí cho chính quyền Ukraine chỉ kéo dài cuộc xung đột.

Theo TASS
Tags

Boris Pistorius

Ukraine

viện trợ quân sự

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