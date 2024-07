Một người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Phòng thủ Nội địa Bundeswehr (Đức) đã xác nhận với tờ Newsweek (Mỹ) hôm 16/7 rằng, "Kế hoạch Hành động Đức" (OPLAN DEU) bí mật "được thực hiện dưới sự theo dõi của Bộ Tư lệnh Phòng thủ Nội địa Bundeswehr và được cập nhật liên tục".



Tuyên bố này được đưa ra sau một bài báo vào tuần trước của tờ Der Spiegel (Đức) cho thấy Berlin đang chuẩn bị điều động khoảng 800.000 quân NATO và 200.000 phương tiện qua lãnh thổ nước này nếu tình trạng căng thẳng với Nga biến thành một cuộc chiến toàn diện.

Berlin đang lên kế hoạch điều động hàng trăm nghìn quân đồng minh qua lãnh thổ của mình trong trường hợp xảy ra chiến tranh với Nga. Ảnh: AP

"Khả năng nhanh chóng điều động một lượng lớn quân của NATO đến sườn phía đông của liên minh trong trường hợp tình hình an ninh xấu đi là trụ cột trung tâm của khả năng răn đe thông thường", một người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Phòng thủ Nội địa Bundeswehr cho biết.



"Nhiệm vụ thiết yếu của Đức là đảm bảo việc triển khai và cung cấp theo kế hoạch cho các lực lượng đồng minh và Đức, đặc biệt thông qua sự hỗ trợ của tư cách nước chủ nhà như một nhiệm vụ của cả chính phủ với Đức là trung tâm. Trong kế hoạch của NATO, hàng trăm nghìn binh sĩ phải được cung cấp chăm sóc y tế và hậu cần nhất quán", người phát ngôn nói.

Der Spiegel đưa tin, các nhà hoạch định chiến lược của Đức và NATO đang xem xét cách dàn trải lực lượng khổng lồ trên các tuyến đường huyết mạch của nước Đức, đặc biệt chú ý đến đường cao tốc A2 dài gần 400 km chạy từ thành phố Oberhausen ở phía tây đến ngoại ô Berlin ở phía đông nước này, gần biên giới với Ba Lan.



Theo Der Spiegel, tuyến đường đó và một số cây cầu quan trọng ở đó dự kiến sẽ trở thành mục tiêu chính cho các cuộc tấn công của Nga trong trường hợp xảy ra chiến tranh.

"Bản kế hoạch không chỉ tính đến một con đường làm trục di chuyển qua Đức mà còn tính đến nhiều con đường và đường cao tốc liên bang", người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Phòng thủ Nội địa Bundeswehr giải thích, "Một ví dụ về trục Tây-Đông như vậy là đường cao tốc trung tâm A2".

"Để đạt được mục đích này, kế hoạch OPLAN DEU xác định các yêu cầu đối với Bundeswehr và các yêu cầu mà các cơ quan nhà nước và dân sự khác phải đáp ứng trong hoạt động phòng thủ như một nhiệm vụ của toàn chính phủ và toàn xã hội. Vì lý do an ninh quân sự, chúng tôi không thể đi sâu vào bất kỳ chi tiết nào ở đây và do đó không thể xác nhận những số liệu được liệt kê trong bài báo [của Der Spiegel]".

"Thực tế là các bên đối lập có thể thực hiện các biện pháp để ngăn chặn hoặc làm chậm các hoạt động di chuyển của quân NATO. Xác định chính xác những rủi ro mà cơ sở hạ tầng tương ứng có thể gặp phải, ở đâu và những gì sẽ phải làm trong trường hợp này là một phần trong các phân tích về mối đe dọa đang diễn ra của chúng tôi, và quá trình trao đổi đang diễn ra với bên dân sự", người phát ngôn nói.

Một tài liệu tóm tắt về kế hoạch OPLAN DEU do Bộ Quốc phòng Mỹ cung cấp cho Newsweek cho biết, chiến dịch quân sự đặc biệt mà Nga phát động ở Ukraine từ tháng 2/2022 "đã làm rung chuyển cốt lõi kiến trúc an ninh châu Âu, và buộc Đức phải thiết lập lại năng lực phòng thủ cũng như năng lực thực hiện các nghĩa vụ của liên minh".

Theo Newsweek, các quan chức Đức nằm trong số những người cảnh báo rằng mối đe dọa về một cuộc đụng độ trực tiếp của NATO với Nga hiện là mối lo ngại nghiêm trọng và thực tế, khi liên minh này ngày càng ủng hộ Kyiv, và Moscow không có dấu hiệu giảm bớt sự gây hấn với nước láng giềng.

Trong khi đó, Điện Kremlin đã nhiều lần đe dọa triển khai hành động quân sự, thậm chí là tấn công hạt nhân, chống lại các quốc gia NATO liên quan đến việc họ hỗ trợ Ukraine. Các quan chức Nga đã coi chiến dịch quân sự đặc biệt của họ tại Ukraine là một cuộc tấn công phủ đầu chống lại NATO và đã công khai tuyên bố rằng nước này hiện đang có chiến tranh với "tập thể phương Tây" do Mỹ lãnh đạo.