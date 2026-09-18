Đức: Hàng loạt vụ nổ bí ẩn làm rung chuyển thành phố Frankfurt

Chỉ trong vài ngày qua, hàng loạt vụ nổ bí ẩn đã liên tiếp xảy ra tại thành phố Frankfurt của Đức, khiến nhiều cửa hàng kinh doanh bị hư hại.

Một sĩ quan cảnh sát tuần tra khu vực bị ảnh hưởng bởi vụ nổ thiết bị nổ tự chế ở Frankfurt, Đức, ngày 17/9/2026.

Ngày 17/9, hai vụ nổ xảy ra gần như đồng thời lúc 4h20 sáng (giờ địa phương) tại phố Berger Straße và trung tâm mua sắm Zeil, phá hủy mặt tiền một quán cà phê và một ki-ốt.

Cư dân bị đánh thức bởi tiếng nổ đã ví cảnh tượng đó như một "cuộc chiến".

Cảnh sát đã bắt giữ một thiếu niên 17 tuổi người Hà Lan sau các vụ nổ.

Hiện chưa có thêm thông tin chi tiết nào về nghi phạm được công bố.

Trước đó vài ngày, các vụ nổ tương tự cũng được ghi nhận tại quận Bockenheim và Sachsenhausen thuộc Frankfurt và thành phố lân cận Offenbach.

Theo cảnh sát, thiếu niên quốc tịch Hà Lan 15 tuổi đã bị bắt giữ sau một trong những vụ tấn công.

Giới chức trách nghi ngờ, chuỗi vụ nổ này có thể liên quan đến cái gọi là "bạo lực kiểu đặt hàng", trong đó các mạng lưới tội phạm tuyển mộ trẻ vị thành niên, kể cả từ nước ngoài trực tuyến hoặc qua mạng xã hội, để thực hiện hành vi bạo lực.

Cảnh sát bang Hesse cảnh báo, xu hướng này thể hiện một khía cạnh mới của tội phạm có tổ chức nghiêm trọng, và đặt ra mối đe dọa “đáng kể” đối với an ninh công cộng.

Các vụ nổ mới nhất trùng hợp với thời điểm Bộ trưởng Nội vụ Alexander Dobrindt trình bày báo cáo về tội phạm có tổ chức ở Đức, mà ông mô tả là một "mối đe dọa ngày càng gia tăng".

“Các băng nhóm tội phạm ngày càng chuyên nghiệp, tàn bạo và vô lương tâm hơn”, ông Dobrindt nói, đồng thời cam kết sẽ tăng cường nỗ lực chống lại các mạng lưới tội phạm.

Theo Bộ Nội vụ, năm ngoái đã có gần 700 cuộc điều tra tội phạm có tổ chức được khởi xướng, liên quan đến gần 8.000 nghi phạm - con số cao nhất trong vòng 5 năm.