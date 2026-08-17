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Đức gây chấn động ngành kỹ thuật toàn cầu: Cỗ máy 14.100 tấn, cao ngang tượng Nữ Thần Tự Do, dài bằng 2 sân bóng nhưng chỉ cần 2 người vận hành

Khánh Linh
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Nếu phải hình dung về phương tiện lớn nhất từng được con người chế tạo, đây có lẽ là sản phẩm xứng đáng với tên gọi “kỳ quan” kỹ thuật công nghệ của nhân loại.

Cỗ máy nặng nhất di chuyển trên mặt đất lại là một máy xúc gầu quay khổng lồ mang tên Bagger 293, đang hoạt động tại miền tây nước Đức.

Theo Kỷ lục Guinness Thế giới, Bagger 293 nặng 14.196 tấn, được nhà sản xuất thiết bị khai khoáng Đức TAKRAF chế tạo năm 1995. Cỗ máy dài khoảng 220 m, tương đương jai sân bóng đá nối tiếp nhau. Cỗ máy có chiều cao 94,5 m, tương đương chiều cao từ mặt đất tới gần đỉnh ngọn đuốc của tượng Nữ thần Tự do.

Bagger 293 hoạt động tại mỏ than Hambach, phía tây thành phố Cologne. Nhiệm vụ của nó là đào lớp đất đá phía trên để lộ các vỉa than non bên dưới. Mỗi ngày, cỗ máy có thể di chuyển khoảng 240.000 m3 đất đá, tương đương lượng đất đủ lấp đầy một sân vận động ở độ cao 30 m.

“Vũ khí” của Bagger 293 là bánh gầu đường kính 21,6 m, gắn 18 gầu thép. Mỗi gầu có sức chứa tới 6.600 lít. Khi bánh gầu quay, các gầu liên tục xúc đất rồi đổ lên băng tải chạy dọc thân máy.

Đức gây chấn động ngành kỹ thuật toàn cầu: Cỗ máy 14.100 tấn, cao ngang tượng Nữ Thần Tự Do, dài bằng 2 sân bóng nhưng chỉ cần 2 người vận hành- Ảnh 1.

Ảnh: Vadim Makhorov

Bagger 293 di chuyển cực chậm, chỉ vài chục cm mỗi phút, nhưng có thể làm việc liên tục. Theo Equipment World, toàn bộ cỗ máy chỉ cần 2 người vận hành.

Đáng chú ý, dù nặng hơn 14.000 tấn, Bagger 293 không sử dụng động cơ diesel. Cỗ máy chạy hoàn toàn bằng điện, lấy điện trực tiếp từ lưới thông qua dây dẫn kéo phía sau. Công suất tiêu thụ lên tới 16,56 MW, tương đương mức tiêu thụ điện của một thị trấn nhỏ.

Trọng lượng khổng lồ được phân bổ trên 12 hệ thống bánh xích, giúp máy không bị lún sâu xuống nền đất mềm của mỏ.

Bagger 293 được chế tạo với chi phí khoảng 100 triệu USD và mất 4 năm để hoàn thành. Cỗ máy đã giữ kỷ lục thế giới về phương tiện nặng nhất tự di chuyển trên mặt đất trong khoảng 3 thập kỷ.

Tuy nhiên, cỗ máy khổng lồ này đang đứng trước một thử thách.

Bagger 293 được chế tạo để phục vụ ngành khai thác than, loại nhiên liệu mà Đức đang từng bước loại bỏ. RWE, đơn vị vận hành mỏ Hambach, đã cam kết chấm dứt sản xuất điện từ than non vào năm 2030. Mỏ Hambach dự kiến dừng khai thác than vào năm 2029. Sau đó, hố mỏ sẽ được biến thành hồ nước. Điều đó đồng nghĩa cỗ máy Bagger 293 có thể sớm kết thúc vòng đời của mình.

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Tags

ngành Kỹ thuật

máy xây dựng

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