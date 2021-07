Đức: Gần như không còn hi vọng tìm thấy 158 người mất tích vì lũ lụt

Theo CNN, số người chết vì lũ lụt ở khu vực Tây Âu đã lên đến 205 người, trong khi vẫn còn 176 người mất tích.

Tại Đức, quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất, lũ lụt đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 173 người, và 158 người vẫn đang mất tích.

Cơ quan cứu hộ Đức hôm thứ Năm cho biết gần như không còn có khả năng tìm thấy người sống sót dưới đống đổ nát. Trước đó, trong suốt một tuần, lực lượng cứu hộ đã đi khắp các thị trấn bị lũ lụt tàn phá để tìm kiếm những người mất tích.

Một tuyến đường bị phá huỷ ở Euskirchen (Đức). Ảnh: CNN

Tại thành phố Koblenz, thuộc bang Rhineland-Palatinate, miền Tây nước Đức, cảnh sát cho biết ít nhất 125 người được xác nhận là đã chết. "Vẫn còn 155 người chưa được tìm thấy", phát ngôn viên cảnh sát Verena Scheurer nói với CNN hôm thứ Năm. “Do đó, chúng tôi cho rằng số người chết vẫn có thể tăng."“Việc tìm kiếm sẽ tiếp tục được tiến hành. Nhưng do sự tàn phá nặng nề và do đã quá lâu, nên có rất ít hi vọng tìm thấy người mất tích còn sống ở thời điểm này”, bà Sabine Lackner, lãnh đạo cơ quan cứu hộ liên bang Đức cho biết.

Max Wilmes, phát ngôn viên cảnh sát Cologne nói với CNN hôm thứ Năm rằng ít nhất ba người ở quận Euskirchen vẫn chưa được tìm thấy.

Tại Bỉ, 32 người đã thiệt mạng và 18 người khác đang mất tích.

Hà Lan không ghi nhận bất cứ ca tử vong nào, nhưng hàng chục nghìn người đã phải sơ tán.

Phát ngôn viên cơ quan khí tượng Đức - Andreas Friedrich cảnh báo rằng cuối tuần này, mưa lớn sẽ tiếp tục đổ xuống khu vực phía Tây, đặc biệt là vào thứ Bảy. Tuy nhiên, cường độ mưa sẽ không lớn như đợt mưa kỉ lục trước đó.