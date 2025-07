Đức đón kỷ lục buồn chưa từng có trong gần 2 thập kỷ

Năm 2024, tỷ lệ sinh tại Đức giảm xuống còn 1,35 con/phụ nữ, mức thấp nhất kể từ năm 2006. Con số này làm dấy lên lo ngại về xu hướng dân số già hóa và áp lực lên hệ thống hưu trí, y tế trong dài hạn tại nền kinh tế lớn nhất châu Âu.

Theo số liệu từ Cơ quan Thống kê Liên bang Đức (Destatis), tổng số trẻ sơ sinh trong năm 2024 là 677.117 trẻ, giảm 15.872 trẻ so với năm trước đó. Tỷ lệ sinh trung bình toàn quốc giảm 2% so với mức 1,38 của năm 2023, tuy mức giảm này chậm hơn so với 2 năm trước. Năm 2022 và 2023 ghi nhận mức giảm lần lượt là 8% và 7%.

Đáng chú ý, tỷ lệ sinh của phụ nữ mang quốc tịch Đức giảm xuống còn 1,23, mức thấp nhất kể từ năm 1996 (1,22). Trong khi đó, tỷ lệ sinh của phụ nữ nước ngoài sinh sống tại Đức cao hơn ở mức 1,84, song cũng có xu hướng giảm kể từ năm 2017.

Xét theo địa phương, Bang Niedersachsen (Lower Saxony) ghi nhận tỷ lệ sinh cao nhất (1,42), còn Berlin tiếp tục thấp nhất nước (1,21). Miền Tây Đức có tỷ lệ sinh trung bình là 1,38, so với 1,27 ở miền Đông.

Xu hướng sinh con muộn vẫn tiếp diễn. Năm 2024, độ tuổi trung bình của người mẹ khi sinh con là 31,8 tuổi, trong khi người bố là 34,7 tuổi – không thay đổi so với các năm từ 2021. Với những người lần đầu làm cha mẹ, độ tuổi trung bình là 30,4 với mẹ và 33,3 với cha.

Giới nghiên cứu cảnh báo mức sinh thấp kéo dài sẽ ảnh hưởng đến khả năng duy trì dân số và lực lượng lao động trong tương lai. Ông Martin Bujard, chuyên gia từ Viện Nghiên cứu Dân số Liên bang (BiB), nhận định: “Hầu hết mọi người đều muốn có con nhưng họ trì hoãn vì bất an trước các khủng hoảng kinh tế - xã hội đang diễn ra tại Đức”.

Bà Katharina Spieß, Giám đốc BiB, cho rằng thiếu cơ sở hạ tầng nuôi dạy trẻ như nhà trẻ, mẫu giáo cũng là nguyên nhân quan trọng khiến tỷ lệ sinh giảm.

Tỷ lệ sinh giảm ở Đức phản ánh xu hướng chung trên toàn Liên minh Châu Âu (EU). Dữ liệu từ Cơ quan Thống kê Châu Âu Eurostat năm 2023 cho thấy tỷ lệ sinh tiếp tục giảm ở hầu hết các quốc gia thành viên EU. Trên toàn khối, tỷ lệ sinh trung bình đạt 1,38 trẻ/phụ nữ vào năm 2023, giảm so với mức 1,51 của một thập kỷ trước đó.

