Đức đối mặt với 'làn sóng' phá nổ cây ATM để cướp tiền mặt

Lực lượng hành pháp điều tra hiện trường vụ tấn công ATM ngân hàng ở Ratingen (Đức) ngày 15/3. Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn Reuters (Anh) đưa tin trong cùng một buổi sáng tháng 3, đã có hai cây ATM phát nổ tại chi nhánh của ngân hàng Santander và Deutsche Bank ở Ratingen, bang North Rhine-Westphalia.

Tại Đức, các tên trộm đang cho nổ tung các cây ATM với tốc độ hơn 1 chiếc mỗi ngày. Theo Bộ Nội vụ Đức, những vụ tấn công nhằm vào ATM tăng 40% kể từ năm 2019. Những kẻ tấn công đã cướp đi gần 20 triệu euro (22,1 triệu USD) trong năm 2021 sau khi phá nổ 392 cây ATM. Đến năm 2022, có đến 496 cây ATM bị tấn công. Tính từ đầu năm 2023 đến nay, cảnh sát bang North Rhine-Westphalia đã ghi nhận 47 vụ phá nổ cây ATM, tăng so với năm trước.

Các nhà điều tra cho biết có 2 yếu tố dẫn đến tình trạng này. Thứ nhất, Đức vốn có trên 53.000 cây ATM, con số khá cao phản ánh thực tế người dân nước này ưa chuộng sử dụng tiền mặt hơn quẹt thẻ ngân hàng. Theo một nghiên cứu của Bundesbank, có đến 60% các thanh toán hàng ngày tại Đức được chi trả bằng tiền mặt. Trung bình người Đức rút trên 6.600 euro tiền mặt mỗi năm từ các cây ATM. Thứ hai, Đức có về mạng lưới đường cao tốc rộng lớn, hay còn gọi là Autobahns, phần lớn trong số đó không có giới hạn tốc độ, những tên tội phạm có thể lợi dụng yếu tố này để tháo chạy nhanh chóng.

Ratingen chỉ cách biên giới Hà Lan 70 km. Ảnh: Reuters





Ratingen chỉ cách biên giới Hà Lan 70 km. Các nhà điều tra nhận định rằng nhóm tội phạm từ Hà Lan là thủ phạm chính trong các vụ tấn công.

Trong khi đó, cảnh sát Hà Lan cho biết tần suất tấn công các cây ATM tại nước này đã giảm, một phần do các biện pháp an ninh được áp dụng. Do đó, những kẻ cướp tiền ATM tại Hà Lan đã vượt biên giới sang Đức. Cảnh sát Đức ước tính rằng chúng chịu trách nhiệm trong 70-80% các vụ tấn công ATM tại nước này từ 2018. Các công tố viên tại Frankfurt trong tuần này đã kết tội 6 công dân Hà Lan gây ra các vụ nổ, trộm tiền và phá hoại cơ sở vật chất.

Đức đang phối hợp cùng Bỉ, Pháp và Cơ quan Cảnh sát châu Âu (Europol) để xử lý làn sóng tội phạm với cây ATM.

Bộ trưởng Nội vụ Đức Nancy Faeser trong tuần này cũng khuyến khích các ngân hàng tăng cường biện pháp an toàn cho các cây ATM.