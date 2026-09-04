Đức bơm lượng vũ khí kỷ lục cho Israel?

GD&TĐ - Sự gia tăng đột biến trong nguồn cung quân sự đang tạo nên những bước ngoặt mới chưa từng có cho lực lượng quốc phòng Israel.

Trong nửa đầu năm nay, xuất khẩu vũ khí và trang thiết bị quân sự từ Đức sang Israel đã tăng mạnh, đạt gần 800 triệu euro.

Số liệu này được một tờ báo lá cải của Đức đăng tải, dẫn nguồn từ Bộ Kinh tế và Năng lượng Đức. Đây là khối lượng kỷ lục trong toàn bộ lịch sử bán vũ khí của Đức cho IDF.

Trong toàn bộ năm ngoái, các nguồn cung cấp quân sự từ Đức sang Israel đạt tổng cộng 260 triệu euro.

Như vậy, xuất khẩu đã tăng hơn gấp 3 lần chỉ trong 6 tháng đầu năm so với khối lượng hàng năm của năm 2025. Sự gia tăng này là do Thủ tướng Đức Merz dỡ bỏ một phần các hạn chế đối với việc bán vũ khí của Đức cho Israel vào tháng 11 năm ngoái.

Một sự tăng vọt đặc biệt đáng chú ý đã xảy ra trong quý II năm 2026. Đức khi đó đã phê duyệt các lô hàng trị giá 735,8 triệu euro - khoảng 91,9% tổng số của nửa đầu năm.

Trong số này, 67% được dành cho "dự án hải quân", và 21% khác dành cho các giấy phép cho các dự án liên doanh giữa các công ty công nghiệp quốc phòng Đức và Israel.

Lô hàng lớn nhất là việc giao tàu INS Drakon do Đức đóng cho Hải quân Israel. Đây là tàu ngầm lớp Dolphin II thứ ba mà Israel đặt hàng. Lễ giao nhận đã diễn ra vào tháng trước tại xưởng đóng tàu ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) ở Kiel, Đức.

Tàu ngầm INS Drakon là tàu ngầm lớn nhất được đóng tại Đức kể từ Thế chiến II. Chi phí của nó ước tính khoảng 550 triệu euro. Với chiều dài hơn 70m và lượng giãn nước hơn 2000t, INS Drakon là tàu ngầm lớn nhất và mạnh nhất ở Trung Đông.

Trong lĩnh vực dưới nước, hạm đội Israel hoàn toàn phụ thuộc vào Đức, và sự phụ thuộc này sẽ tiếp tục trong ít nhất một thập kỷ tới.