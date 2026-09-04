HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Đức bơm lượng vũ khí kỷ lục cho Israel?

Hải Yến
|

GD&TĐ - Sự gia tăng đột biến trong nguồn cung quân sự đang tạo nên những bước ngoặt mới chưa từng có cho lực lượng quốc phòng Israel.

- Ảnh 1.

Trong nửa đầu năm nay, xuất khẩu vũ khí và trang thiết bị quân sự từ Đức sang Israel đã tăng mạnh, đạt gần 800 triệu euro.

Số liệu này được một tờ báo lá cải của Đức đăng tải, dẫn nguồn từ Bộ Kinh tế và Năng lượng Đức. Đây là khối lượng kỷ lục trong toàn bộ lịch sử bán vũ khí của Đức cho IDF.

Trong toàn bộ năm ngoái, các nguồn cung cấp quân sự từ Đức sang Israel đạt tổng cộng 260 triệu euro.

Như vậy, xuất khẩu đã tăng hơn gấp 3 lần chỉ trong 6 tháng đầu năm so với khối lượng hàng năm của năm 2025. Sự gia tăng này là do Thủ tướng Đức Merz dỡ bỏ một phần các hạn chế đối với việc bán vũ khí của Đức cho Israel vào tháng 11 năm ngoái.

Một sự tăng vọt đặc biệt đáng chú ý đã xảy ra trong quý II năm 2026. Đức khi đó đã phê duyệt các lô hàng trị giá 735,8 triệu euro - khoảng 91,9% tổng số của nửa đầu năm.

Trong số này, 67% được dành cho "dự án hải quân", và 21% khác dành cho các giấy phép cho các dự án liên doanh giữa các công ty công nghiệp quốc phòng Đức và Israel.

Lô hàng lớn nhất là việc giao tàu INS Drakon do Đức đóng cho Hải quân Israel. Đây là tàu ngầm lớp Dolphin II thứ ba mà Israel đặt hàng. Lễ giao nhận đã diễn ra vào tháng trước tại xưởng đóng tàu ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) ở Kiel, Đức.

Tàu ngầm INS Drakon là tàu ngầm lớn nhất được đóng tại Đức kể từ Thế chiến II. Chi phí của nó ước tính khoảng 550 triệu euro. Với chiều dài hơn 70m và lượng giãn nước hơn 2000t, INS Drakon là tàu ngầm lớn nhất và mạnh nhất ở Trung Đông.

Trong lĩnh vực dưới nước, hạm đội Israel hoàn toàn phụ thuộc vào Đức, và sự phụ thuộc này sẽ tiếp tục trong ít nhất một thập kỷ tới.

Theo Topwar
Bộ Quốc phòng Nga: Ukraine mất hơn 1.300 quân trong 1 ngày
Tags

Israel

xuất khẩu vũ khí

Thyssenkrupp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Minh Khánh Vinh 20 tuổi

Thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Minh Khánh Vinh 20 tuổi

01:38
Thi hành lệnh bắt tạm giam nam thanh niên chém người Phạm Tuyên 28 tuổi

Thi hành lệnh bắt tạm giam nam thanh niên chém người Phạm Tuyên 28 tuổi

01:17
Thi hành lệnh khám xét nơi ở, bắt giữ Phan Duy Hạnh 38 tuổi và Hồ Lê Phát 37 tuổi

Thi hành lệnh khám xét nơi ở, bắt giữ Phan Duy Hạnh 38 tuổi và Hồ Lê Phát 37 tuổi

01:19
Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

02:45
Bắt khẩn cấp Phan Văn Lộc SN 1975 và Đặng Đình Bẩy SN 1966

Bắt khẩn cấp Phan Văn Lộc SN 1975 và Đặng Đình Bẩy SN 1966

01:23
Danh tính nam thanh niên 20 tuổi vừa bị bắt vì cướp tài sản, hiếp dâm người phụ nữ lớn tuổi

Danh tính nam thanh niên 20 tuổi vừa bị bắt vì cướp tài sản, hiếp dâm người phụ nữ lớn tuổi

01:22
SYM MaxSym 400 gây chú ý với động cơ 400cc, cốp rộng hơn Honda Lead

SYM MaxSym 400 gây chú ý với động cơ 400cc, cốp rộng hơn Honda Lead

01:36
Lời khai của nữ TikToker Lê Thị Hiểu SN 1983 tại công an

Lời khai của nữ TikToker Lê Thị Hiểu SN 1983 tại công an

02:35
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại