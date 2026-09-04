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Đức bắt đầu sản xuất hơn 5.000 UAV cho Ukraine

Hải Yến
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Đức bắt đầu sản xuất hàng loạt hơn 5.000 UAV chiến đấu tầm trung và tầm xa cho Ukraine tại một địa điểm gần Munich.

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Hệ thống phòng không IRIS-T tại Ukraine.

Báo Izvestia dẫn nguồn từ tờ DPA ngày 3/9 cho biết: "Việc sản xuất hàng loạt hơn 5.000 máy bay không người lái chiến đấu tầm trung và tầm xa cho Ukraine đã bắt đầu. Theo công ty và đối tác liên doanh Ukraine, Airlogix, những chiếc máy bay không người lái đầu tiên được lắp ráp theo yêu cầu của Chính phủ Đức".

Những chiếc UAV đầu tiên dự kiến sẽ hoàn thành vào giữa năm 2027, và hợp đồng có giá trị khoảng 300 triệu euro. Việc sản xuất cũng sẽ diễn ra tại một cơ sở ở miền Đông nước Đức. Sản phẩm bao gồm 2 mẫu UAV: Một UAV tầm trung và một UAV tầm xa với tầm bay tối đa lên đến 1.500km.

Nhà thầu Auterion chịu trách nhiệm về phần mềm và hệ điều hành của thiết bị, trong khi Airlogix đảm nhiệm phần cứng. Các hệ thống dẫn đường của cả 2 loại UAV đều sử dụng trí tuệ nhân tạo, cho phép chúng hoàn thành nhiệm vụ tấn công mục tiêu trong môi trường có các biện pháp đối phó điện tử.

Stefan Thuman, người sáng lập công ty quốc phòng Donaustahl của Đức, tuyên bố công ty của ông đang cung cấp máy bay không người lái chiến đấu cho Ukraine. Ông cũng khẳng định Đức và Nga đang trong tình trạng chiến tranh và từ chối mô tả tình hình hiện tại ở châu Âu là một cuộc xung đột lai.

Ngày 2/9, Tây Ban Nha cũng tuyên bố sẽ tiếp tục gửi tên lửa tới Ukraine nhằm trang bị cho hệ thống phòng không Patriot. Ngoại trưởng Tây Ban Nha Jose Manuel Albarez lưu ý nước ông nằm trong số những nước đầu tiên đáp lại những lời kêu gọi như vậy.

Không chỉ bắt đầu sản xuất hàng nghìn UAV cho Ukraine, Đức cũng tuyên bố sẽ chuyển giao sớm hàng nghìn tên lửa đánh chặn cho Ukraine để trang bị cho hệ thống IRIS-T.

Loạt tên lửa phòng không bổ sung cho hệ thống IRIS-T sẽ được chuyển đến Ukraine ngay trong tháng 9/2026.

Việc chuyển giao hàng nghìn tên lửa cho hệ thống IRIS-T là một bước đi chưa từng có về số lượng, có khả năng làm cạn kiệt đáng kể nguồn dự trữ tác chiến của quân đội Đức.

Hệ thống IRIS-T tầm trung (SLM) và tầm ngắn (SLS), do công ty Diehl Defence của Đức sản xuất, là yếu tố then chốt của hệ thống phòng không được chuyển giao cho Ukraine để bảo vệ các cơ sở chiến lược.

Các chuyên gia quân sự lưu ý, việc đẩy nhanh tiến độ giao hàng nhằm bù đắp những tổn thất nghiêm trọng của hệ thống phòng không Ukraine, do cuộc tấn công phối hợp quy mô lớn gần đây của Lực lượng vũ trang Nga.

Đêm 1/9, tên lửa Iskander-M, tên lửa Kh-31 độ chính xác cao và UAV Geran-4 của Nga đã tấn công thành công các trận địa tên lửa phòng không và kho vũ khí của NATO tại các khu vực Odesa, Kiev và Poltava.

Giới phân tích quốc phòng nhấn mạnh, việc triển khai quy mô lớn tên lửa phòng không cho lực lượng Ukraine sẽ kéo dài thêm cuộc xung đột vũ trang, và làm tăng nguy cơ leo thang trực tiếp giữa các nước NATO với Nga.

Tags

UAV

IRIS-T

NATO

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