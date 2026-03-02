Dubai sầm uất bỗng dưng vắng tanh vắng ngắt như 'thành phố ma'

Vào những ngày cuối tuần mùa đông – mùa du lịch cao điểm – các bãi biển, trung tâm mua sắm và các nhà hàng khách sạn tại Dubai thường chật kín người. Nhưng giờ đây, các đường cao tốc hầu như vắng bóng người. Bầu trời không còn tiếng máy bay cất cánh và hạ cánh liên tục. Khu Dubai Marina vốn tấp nập du thuyền và các bữa tiệc tùng nay lại im lặng đến lạ thường.

Đối với nhiều người dân, cảm giác như quay trở lại thời kỳ phong tỏa Covid-19 vào 6 năm trước, khi một trong những trung tâm trung chuyển nhộn nhịp nhất thế giới đột nhiên trở nên im lặng. Các trường học trong thành phố đã chuyển sang học trực tuyến, còn các gia đình ở yên trong nhà, tờ CNN đưa tin.

“Cảm giác như quay lại thời Covid vậy. Yên tĩnh, nắng đẹp, chim hót líu lo và không có tiếng ồn giao thông hay máy bay bay”, Paul Devitt, phóng viên ảnh của CNN tại Abu Dhabi, cho biết.

Một số người dân đã đổ xô đến siêu thị để tích trữ nhu yếu phẩm. Các ứng dụng giao đồ ăn đồng loạt thông báo gia hàng chậm do nhu cầu tăng đột biến. Tại các khu phố vốn đông đúc đến tận đêm khuya, đường phố trở nên vắng vẻ.

Do không phận UAE bị đóng cửa, một số người đã lái xe đến những khu vực yên tĩnh hơn trong nước. Tại Hatta, gần biên giới Oman, ít nhất 1 khách sạn đã chuyển đổi phòng họp thành nơi trú ẩn tạm thời cho những du khách đã trả phòng nhưng không thể bay về nhà. Một số khách mới đến cho biết họ đang đưa gia đình mình rời khỏi những khu vực bị tấn công của Dubai.

Những người khác đã vượt biên bằng đường bộ đến Oman, ít nhất ban đầu đây là quốc gia duy nhất trong khu vực không bị ảnh hưởng bởi các cuộc không kích của Iran vào thứ Bảy (28/2). Tuy nhiên, vào Chủ nhật (1/3), chính quyền Oman cho biết 2 máy bay không người lái đã nhắm mục tiêu vào một cảng ở đó.

Dubai, thành phố luôn tự hào về sự an toàn và ổn định, lại không có hầm trú bom công cộng. Thay vào đó, nhiều cư dân đã trải qua đêm thứ Bảy trong các bãi đậu xe ngầm. Nhiều cha mẹ che chở con mình giữa những tiếng nổ lớn vì các vụ nổ trên không.

Một số người nói với con rằng những tiếng nổ đó là pháo hoa Ramadan hoặc pháo nổ theo truyền thống được bắn vào giờ iftar ở các nước Hồi giáo.

