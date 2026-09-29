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Đưa vợ đi ăn hàng, tôi sững sờ khi nhận ra người phục vụ, vợ bật khóc tại chỗ khiến tôi vô cùng khó xử

Vỹ Đình
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Tôi hỏi vậy tại sao vẫn phải đi làm.

Tôi cứ nghĩ khoản 5 triệu đồng mỗi tháng vợ chồng gửi về là để mẹ vợ tiêu thêm cho thoải mái. Sau này tôi mới biết, số tiền ấy chưa bao giờ được bà dùng cho bản thân. Nhưng điều khiến tôi áy náy nhất là, dù con cái vẫn đều đặn gửi tiền, mẹ vẫn phải đi làm thêm ở tuổi ngoài 60.

Hôm đó, vợ chồng tôi đưa nhau đi ăn ở một nhà hàng mới mở. Đang chờ món, tôi thấy một nữ nhân viên lớn tuổi bê khay thức ăn từ bếp ra. Nhìn vài giây, tôi mới nhận ra đó là mẹ vợ.

Vợ tôi gần như bật khóc. Mẹ nhìn thấy hai đứa thì đứng khựng lại, sau đó chỉ nói một câu: “Hai đứa ăn đi, mẹ làm ở đây có gì đâu”.

Bà nói rất nhẹ nhưng tôi biết bà đang ngượng. Người ngoài có thể nghĩ một người lớn tuổi tranh thủ làm thêm là chuyện bình thường, nhưng với mẹ, việc bị con gái bắt gặp trong bộ đồng phục phục vụ rõ ràng không dễ chịu chút nào.

Ảnh minh họa

Chúng tôi đợi đến cuối ca mới đưa mẹ về. Trên đường, bà cứ tìm cách giải thích rằng công việc không nặng, chủ tốt, chỉ làm vài tiếng mỗi ngày. Tôi hỏi mãi, bà mới kể chuyện.

Hóa ra từ trước đến nay, 5 triệu đồng chúng tôi gửi hàng tháng, bà đều cất riêng. Bố mẹ có lương hưu nên không thiếu tiền ăn uống. Mẹ muốn dành dụm cho tuổi già, phòng khi sau này bệnh tật hoặc cần thuê người chăm sóc thì không phải mở miệng xin các con.

Tôi hỏi vậy tại sao vẫn phải đi làm.

Mẹ không trả lời ngay. Một lúc sau bà mới nói em trai vợ đã lấy gần hết số vàng ông bà dành dụm. Ban đầu nó bảo mượn để xoay vốn, sau đó lại xin bố mẹ vay thêm ngân hàng vì thiếu tiền. Ông bà thương con nên đồng ý.

Đến khi việc làm ăn đổ bể, số vàng mất sạch, khoản nợ còn lại khoảng 300 triệu đồng. Em vợ gần như buông xuôi, suốt ngày uống rượu, không còn ý định trả nợ. Thế là hai ông bà tự gánh.

Mẹ nói bà không muốn kể cho vợ tôi vì sợ con gái biết chuyện sẽ giận em, rồi anh chị em lại xảy ra mâu thuẫn. Bà cũng không muốn lấy tiền con gái gửi để trả nợ cho con trai nên mới đi làm thêm, có thêm đồng nào thì trả thêm đồng đó.

Nghe đến đây, tôi không biết nên thương hay giận. Mẹ đã hơn 60 tuổi, lẽ ra khoản tiền dành dụm ấy phải phục vụ cho cuộc sống của chính bà. Vậy mà chỉ vì không nỡ nhìn con trai chịu trách nhiệm với sai lầm của nó, bà lại tiếp tục tự đẩy mình vào cảnh vất vả.

Tôi nói với mẹ rằng chúng tôi có thể cùng bà giải quyết khoản nợ, nhưng điều kiện là em vợ phải tự đứng ra chịu trách nhiệm. Vợ tôi cũng lần đầu tiên nói thẳng với mẹ: “Mẹ thương em thì cũng phải để nó tự lớn”.

Tôi nghĩ câu ấy mới là điều cả nhà cần nghe.

Bố mẹ có thể giúp con lúc khó khăn, nhưng nếu lần nào con gây chuyện cũng có người đứng ra gánh hộ, sự bao bọc ấy cuối cùng lại khiến đứa con không bao giờ học được cách chịu trách nhiệm. Và người chịu thiệt nhiều nhất đôi khi chính là những người đã thương nó cả đời.

Mẹ 78 tuổi ngày ngày đạp xe đến tiệm hớt tóc của con trai hút 1,9 triệu lượt xem, xúc động lý do phía sau
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