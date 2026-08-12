Đưa nhóm trẻ bị đánh ở chùa Bầu vào trung tâm bảo trợ để bảo đảm an toàn

Sau vụ 5 trẻ bị đánh tại chùa Bầu, chính quyền phường Vĩnh Phúc (Phú Thọ) đã đưa 4 cháu quê Khánh Hòa vào Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh để chăm sóc, bảo đảm an toàn; cháu còn lại đã được xác định người thân và trở về với gia đình.

Trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong về vụ việc 5 cháu bé bị đánh tại chùa Bầu, ông Nguyễn Trung Hải - Bí thư Đảng ủy phường Vĩnh Phúc cho biết, hiện 4 cháu gồm Pi Năng Xuân Hiệp, Pi Năng Xuân Hà, Pi Năng Xuân Hải và Pi Năng Xuân Hoàng, quê ở Khánh Hòa đã được tạm thời đưa vào Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh để chăm sóc, bảo đảm an toàn. Cháu Kim Thế Khang đã trở về với gia đình tại xã Yên Lạc, tỉnh Phú Thọ.

5 cháu bé bị đánh tại chùa Bầu, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã vào cuộc phối hợp với nhà chùa rà soát hoàn cảnh của từng cháu, đồng thời liên hệ với gia đình để tìm phương án chăm sóc phù hợp. “Địa phương đã phối hợp với nhà chùa liên hệ với gia đình các cháu. Trước mắt, các cháu được đưa đến nơi an toàn, bảo đảm điều kiện chăm sóc và sinh hoạt”, Bí thư Đảng ủy phường Vĩnh Phúc nói.

Được biết, các cháu đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn, được cha mẹ gửi vào chùa với mong muốn có nơi ăn ở, được chăm sóc và học tập. Trong số này, Pi Năng Xuân Hiệp, Pi Năng Xuân Hà và Pi Năng Xuân Hoàng là anh em ruột. Do gia đình chỉ còn mẹ, điều kiện kinh tế khó khăn, người mẹ không đủ khả năng lo cho các con ăn học đầy đủ nên đã gửi các cháu vào chùa Bầu.

Bên trong chùa Bầu nơi các cháu ở và sinh hoạt.

Theo Trụ trì chùa Bầu, các cháu được nhận về chùa thông qua một phật tử ở Bình Thuận cũ. “Qua một Phật tử ở Bình Thuận cũ, tôi biết hoàn cảnh gia đình các cháu rất khó khăn. Ban đầu, tôi hỗ trợ một con bò để mẹ và các cháu chăn nuôi. Sau đó, mẹ cháu gửi các cháu về chùa để có nơi sinh hoạt và học tập. Vì thương các cháu nên nhà chùa đã nhận”, Thượng tọa Thích Thanh Lâm cho biết.

Theo tìm hiểu, Pi Năng Xuân Hà được gửi về chùa từ khi 2 tuổi. Hai người em là Pi Năng Xuân Hiệp và Pi Năng Xuân Hoàng về chùa khoảng 2 năm nay. Cùng sinh hoạt tại chùa còn có Pi Năng Xuân Hải và Kim Thế Khang. Tại chùa, các cháu được bố trí nơi ở, ăn uống và sinh hoạt chung. Việc học tập được duy trì tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Thượng tọa Thích Thanh Lâm cho biết, việc chăm sóc các cháu tại chùa được phân công cho những người trực tiếp phụ trách sinh hoạt, ăn ở và quản lý. Người chăm sóc không cố định mà có sự thay đổi.

Sư ông Đức Thạnh, người từng trực tiếp chăm sóc các cháu tại chùa Bầu cho biết, các cháu đa phần là người dân tộc thiểu số, trong quá trình sinh hoạt, nếu các cháu mắc lỗi thì được nhắc nhở hoặc áp dụng một số hình thức phạt như đứng, quỳ hương. Theo sư ông Đức Thạnh, việc sử dụng roi đánh các cháu không phải hình thức được chuẩn bị hay đặt ra như một biện pháp giáo dục, răn dạy trẻ.

Sau khi vụ việc được phát hiện, phương án trước mắt được chính quyền địa phương thực hiện là đưa các cháu ra khỏi môi trường cũ, bảo đảm an toàn, đồng thời kiểm tra sức khỏe và xác minh đầy đủ hoàn cảnh gia đình.

Chính quyền địa phương làm việc với các sở, ngành tìm giải pháp chăm sóc, đảm bảo an toàn cho các bé bị đánh tại chùa Bầu.

Theo Bí thư Đảng ủy phường Vĩnh Phúc, việc đưa 4 cháu vào Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh được thực hiện trong bối cảnh cơ quan chức năng cần thêm thời gian để xác minh hoàn cảnh, người thân cũng như điều kiện chăm sóc của từng trường hợp. “Trước mắt phải bảo đảm an toàn cho các cháu. Địa phương đang phối hợp với các đơn vị liên quan để rà soát, xác minh hoàn cảnh của từng cháu và có phương án phù hợp”, ông Hải cho biết.

Đối với cháu Kim Thế Khang, sau khi xác định được người thân và điều kiện gia đình, cháu đã được trở về với gia đình tại xã Yên Lạc, tỉnh Phú Thọ. Chính quyền địa phương tiếp tục phối hợp theo dõi, nắm tình hình. Trong khi đó, 4 cháu quê Khánh Hòa hiện được chăm sóc tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh. Tại đây, các cháu được bố trí nơi ăn ở, sinh hoạt và chăm sóc trong môi trường tập trung.