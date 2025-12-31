Sáng 31-12, TAND tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn Vi (tức Vi "ngộ", SN 1981; ngụ phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa); Hoàng Nam Liên (SN 1966; ngụ tỉnh Nghệ An); Lê Cao Tâm (SN 1972; ngụ tỉnh Nghệ An) về các tội "Đưa hối lộ"; "Môi giới hối lộ" và "Đánh bạc".

Trùm giang hồ Vi "ngộ" cùng các đồng phạm tại phiên xét xử sáng nay 31-12

Theo cáo trạng, do có mối quan hệ từ trước, Nguyễn Văn Vi đã liên hệ, nhờ Hoàng Nam Liên (cựu Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nghi Lộc cũ, tỉnh Nghệ An) chạy giảm án cho Nguyễn Ngọc Hòa (tức Hòa "chua") đang chấp hành án phạt tù tại Trại giam số 3, đóng trên địa bàn xã Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An.

Trong các năm 2023 và 2024, Nguyễn Văn Vi đã chuyển cho Liên tổng số tiền 350 triệu đồng để chạy án.

Hoàng Nam Liên khai nhận đã nhận số tiền trên từ Vi "ngộ" và đưa cho ông Phan Quý Hương, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Nghệ An 280 triệu đồng với mục đích xin giảm án phạt tù cho Hòa "chua". Số tiền còn lại Liên hưởng lợi, sử dụng chi tiêu cá nhân.

Ngoài ra, Liên còn có hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá với Lê Cao Tâm vào ngày 10-7-2024 với số tiền 5,85 triệu đồng.

Quanh cảnh phiên xét xử Vi "ngộ" và các đồng phạm

Tại phiên xét xử, các bị cáo đã nhận tội như cáo trạng đã truy tố, căn cứ tính chất, mức độ vi phạm, các tình tiết trong vụ án, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Thanh Hóa đã tuyên phạt Nguyễn Văn Vi 3 năm tù về tội "Đưa hối lộ", Hoàng Nam Liên 3 năm tù về tội "Môi giới hối lộ" và "Đánh bạc"; Lê Cao Tâm 6 tháng tù về tội "Đánh bạc".

Trước đó, ngày 26-12, Nguyễn Văn Vi đã bị TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt 6 tháng tù về tội "Trốn thuế".