Đề nghị truy tố cụ ông 77 tuổi tội hiếp dâm và dâm ô bé gái hàng xóm

Tin - ảnh: Tuệ An |

Cụ ông 77 tuổi dụ cho tiền rồi nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm và dâm ô bé gái hàng xóm.

Ngày 31-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ vụ án sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố ông Nguyễn Hồng Tuấn (77 tuổi; cư trú xã Tân Hội, tỉnh An Giang) về 2 tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" và "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi".

Đề nghị truy tố ông Nguyễn Hồng Tuấn 77 tuổi tội hiếp dâm trẻ em hàng xóm - Ảnh 1.

Bị can Nguyễn Hồng Tuấn

Theo kết quả điều tra, khoảng đầu tháng 12-2024, trong lúc ông Tuấn đang ngồi chơi ở nhà thì phát hiện bé gái T.V (SN 2013, là hàng xóm ở gần nhà ông Tuấn) đang chạy xe đi học ngang nhà.

Lúc này, ông Tuấn kêu em V. vào nhà giả vờ hỏi han, dụ dỗ cho tiền rồi xâm hại V. Sau khi xâm hại xong, ông Tuấn kêu V. đi học.

Để thỏa mãn thú tính, cũng với những thủ đoạn tương tự, trong tháng 12-2024, Tuấn đã nhiều lần dụ dỗ cho tiền rồi xâm hại em V. tại nhà của mình.

Sự việc sau đó bị người nhà của em V. phát hiện nên đã làm đơn tố giác hành vi của Tuấn với cơ quan công an.

