Công ty xuất nhập khẩu vũ khí Nga Rosoboronexport đã mang một sản phẩm mới chưa được đặt tên đến Triển lãm Quốc phòng Thế giới 2026 (World Defense Show 2026 - WDS 2026) diễn ra tại Saudi Arabia. Tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec đã đăng tải những bức ảnh liên quan trên kênh Telegram của mình.

Hình ảnh cho thấy một chiếc xe bí ẩn trên khung gầm KamAZ với cabin bọc thép. Thiết bị trên thùng xe tải 4 trục được che phủ bằng một tấm bạt.

Dựa trên hình dáng của xe, phương tiện được đưa đến Vương quốc Trung Đông có nhiều nét tương đồng với tổ hợp Sarma MLRS, được cho là vũ khí tương tự như hệ thống M142 HIMARS của Mỹ.

Đại diện Rostec nhấn mạnh rằng dự kiến sẽ có 9 sản phẩm mới ra mắt công chúng toàn cầu tại triển lãm quốc tế WDS 2026: "Tên của một số sản phẩm đang được giữ bí mật. Chúng tôi sẽ tiếp tục giữ sự hồi hộp cho đến lúc này", tập đoàn nhà nước cho biết.

Hệ thống MLRS Sarma được Nga thiết kế mục đích để làm đối trọng với HIMARS của Mỹ.

Hệ thống MLRS Sarma mang 6 ống phóng để bắn tên lửa 300 mm có độ chính xác cao. Tổ hợp mới này nhẹ hơn so với các phiên bản Smerch và Tornado-S - khi mỗi hệ thống MLRS hạng nặng này đều có 12 ống phóng.

Thiết kế trên của Sarma mang lại khả năng cơ động được cải thiện. Bên cạnh đó, tầm xa 120 - 150 km đối với các loại đạn tên lửa mà hệ thống MLRS này được trang bị tỏ ra vượt trội con số tiêu chuẩn 80 km của đạn 227 mm tích hợp cho HIMARS.

Đầu tháng 1, kênh truyền hình 360.ru đưa tin rằng hệ thống Sarma di động sẽ cho phép thực hiện các cuộc tấn công chính xác và nhanh chóng né tránh hỏa lực đáp trả của đối phương.

Ngoài tổ hợp Sarma, một vũ khí mới khác của Nga, lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng Saudi Arabia đã được xác định, đó chính là xe bọc thép chở quân BTR-22 thế hệ mới.