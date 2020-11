Đưa đối tượng chém chị gái tử vong đi giám định tâm thần, kiểm tra ma túy

Ngày 7/11, Công an huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh cho biết đang tạm giữ Nguyễn Văn Nho (SN 1984, ngụ Nhà Bè) để điều tra làm rõ hành vi “giết người”.



Nạn nhân của Nho là N.T.B.N (SN 1975, chị ruột Nho). Công an huyện Nhà Bè phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh lập hồ sơ đưa Nho đi giám định tâm thần, kiểm tra xem Nho có dương tính với ma túy hay không để có các bước xử lý tiếp theo.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 5/11, nhiều người dân ở KP7, thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh nghe thấy tiếng la hét thất thanh sau đó tiếng kêu la nhanh chóng im bặt. Mọi người chạy đến thì thấy Nho trong trạng thái bất thường dùng hung khí chém nhiều nhát vào người chị N (chị ruột Nho) khiến nạn nhân bị biến dạng.

Trước hành vi của Nho, người dân đã gọi điện báo với Công an thị trấn Nhà Bè. Tổ công tác nhanh chóng xuống hiện trường nhưng lúc này Nho đã khóa chặt cửa cố thủ bên trong.

Với sự manh động của đối tượng Công an thị trấn Nhà Bè đã báo cáo vụ việc lên Công an huyện và Công an TP Hồ Chí Minh. Tổ công tác, trong đó có tổ đặc nhiệm thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động TP đã có mặt lên phương án khống chế Nho. Sau nhiều giờ thương thuyết bất thành, tổ đặc nhiệm đã phá cửa xông vào khống chế Nho.

Theo nhiều người dân sống tại tổ 20, khu phố 7, Nho sống cùng chị ruột và có biểu hiện bất thường như bị bệnh tâm thần, thường hay lang thang trong khu vực. Những tình tiết này được các trinh sát ghi nhận để củng cố hồ sơ làm rõ vụ việc.