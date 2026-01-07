Đưa cho Nga dùng tên lửa “bắn và quên” ở Ukraine, Triều Tiên thu được món hời lớn

Tên lửa Bulsae-4

Một biến thể mới của hệ thống tên lửa chống tăng tầm xa dẫn đường quang điện tử Bulsae-4 đã chính thức đi vào sản xuất hàng loạt tại Triều Tiên. Truyền nước này đưa tin, đây sẽ là sự bổ sung đáng kể cho năng lực chống thiết giáp của các đơn vị tiền tuyến. Những lô hàng đầu tiên dự kiến sẽ được bàn giao vào nửa đầu năm 2026, song song với việc nâng công suất sản xuất lên khoảng 2,5 lần.

Bulsae-4 sở hữu các tính năng tương đồng với tên lửa chống tăng Javelin của Mỹ và HJ-10 của Trung Quốc, bao gồm khả năng tấn công phi tầm nhìn thẳng, hệ thống dẫn đường cho phép "bắn và quên", cùng quỹ đạo bay tấn công đột nóc – điểm yếu nhất của các phương tiện bọc thép.

Với tầm bắn ước tính khoảng 10 km, Bulsae-4 vượt trội hơn gấp đôi so với Javelin. Loại tên lửa này lần đầu tiên được quan sát thấy tại chiến trường Ukraine vào tháng 8 năm 2024. Sự xuất hiện này có thể là kết quả của việc xuất khẩu sang Nga hoặc do các đơn vị Triều Tiên trực tiếp tham chiến vận hành, mang lại những lợi thế hiệu năng vượt trội so với các đối thủ cùng loại của Nga.

Nhận định về tương lai của chương trình tên lửa này trong chuyến thăm một nhà máy sản xuất, nhà lãnh đạo Kim Jong Un cho biết hệ thống mới có thể thay thế một số nhiệm vụ của pháo phản lực. Độ chính xác cao của tên lửa có khả năng bù đắp cho mật độ hỏa lực thấp hơn, mặc dù chi phí cho mỗi quả tên lửa đắt hơn đáng kể so với các loại rocket dẫn đường kém chính xác.

Việc sử dụng tên lửa chống tăng dẫn đường cho các mục tiêu không phải xe thiết giáp đang ngày càng phổ biến trong các cuộc xung đột lớn. Bản thân Bulsae-4 đã được sử dụng thành công để tiêu diệt các hệ thống pháo binh cơ động của Ukraine nằm sâu sau chiến tuyến.

Tương tự, nhóm vũ trang Hezbollah tại Lebanon đã sử dụng hệ thống Almas với tính năng dẫn đường tương tự (dù tầm bắn ngắn hơn nhiều) để tấn công các bệ phóng tên lửa đất đối không và hệ thống radar của Israel nhiều lần trong năm 2024. Trong khi đó, lực lượng nổi dậy tại Iran cũng đã sử dụng hệ thống tên lửa Spike để vô hiệu hóa các hệ thống phòng không mặt đất của Iran vào tháng 6 năm 2025.

Mở rộng quy mô

Mệnh lệnh tăng sản lượng lên khoảng 2,5 lần đối với hệ thống tên lửa chống tăng mới phản ánh một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm mở rộng quy mô sản xuất nhiều loại tên lửa, bao gồm cả việc xây dựng nhiều nhà máy mới. Sự mở rộng này cho phép Triều Tiên tiếp tục đẩy mạnh vị thế xuất khẩu vũ khí, chủ yếu thông qua việc trang bị cho Lực lượng Vũ trang Nga – vốn đang ngày càng phụ thuộc nhiều vào khí tài từ quốc gia này.

Hình ảnh từ nhà máy sản xuất cho thấy kiến trúc tên lửa và bệ phóng được thiết kế đồng nhất trên nhiều nền tảng khác nhau. Mặc dù trước đây tên lửa được triển khai trên xe bọc thép 6x6, nhưng gần đây một biến thể "kẻ diệt tăng" nhẹ hơn nhiều, đặt trên khung gầm xe bán tải với cơ số 6 ống phóng đã được ra mắt.

Ngoài ra, một phiên bản vác vai cũng dự kiến sẽ được đưa vào biên chế. Các bức ảnh tại nhà máy cho thấy tên lửa được đóng gói trong các ống phóng kiêm container bảo quản kín, có thể bắt vít lên các giá treo phương tiện, cho thấy đây là một hệ thống dạng module linh hoạt.

Việc mở rộng sản xuất các tên lửa chống tăng dẫn đường hiện đại này nhiều khả năng được tài trợ một phần bởi doanh thu ước tính hàng chục tỷ USD mỗi năm mà ngành công nghiệp quốc phòng Triều Tiên thu được từ việc xuất khẩu vũ khí sang Nga.

Các khoản đầu tư này dường như cũng được thúc đẩy bởi nhu cầu cấp thiết trong việc tiếp tục trang bị nhanh chóng cho các đơn vị tiền tuyến của Nga cũng như của Quân đội Nhân dân Triều Tiên. Trong bối cảnh cuộc chiến Nga - Ukraine dự kiến sẽ còn kéo dài, hoặc ngay cả khi chiến sự chấm dứt, những căng thẳng giữa Nga và lực lượng lục quân đang hiện đại hóa nhanh chóng của NATO vẫn sẽ đảm bảo nhu cầu bền vững đối với các hệ thống tên lửa chống tăng dẫn đường tinh vi này.