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Đưa các con về quê nghỉ lễ, được mẹ chồng thết đãi mâm cỗ mà tôi không tin nổi mắt mình

Thanh Uyên
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Tôi ngồi xuống mà trong đầu cứ tính nhẩm.

Nghỉ lễ, vợ chồng tôi đưa 2 con về nhà ông bà nội từ sáng sớm. Nghĩ bụng mấy ngày được nghỉ thì cả nhà quây quần, ăn với nhau bữa cơm, nói chuyện cho vui.

Vừa bước vào sân, tôi đã thấy mùi đồ ăn thơm nức. Mẹ chồng đang lúi húi dưới bếp, còn bố chồng thì kê thêm bàn ghế ngoài hiên. Hai chị chồng cũng lần lượt đưa gia đình về và đang phụ sắp xếp mâm bát.

Nhìn mâm cơm, tôi thực sự choáng, không tin nổi mắt mình. Trên bàn toàn những món mà bình thường tôi chẳng mấy khi mua: tôm hùm, cua biển, mực hấp, rồi cả một đĩa hàu nướng phô mai. Hai đứa nhỏ nhà tôi nhìn thấy tôm cua thì mắt sáng rỡ, còn mấy anh chị em ngồi quanh bàn cứ xuýt xoa vì lâu lắm mới có một bữa ăn thịnh soạn như vậy.

Tôi ngồi xuống mà trong đầu cứ tính nhẩm. Chỗ hải sản này ít nhất cũng phải vài triệu. Chưa kể bia rượu, hoa quả, đồ ăn kèm. Nhà chồng tôi trước giờ sống khá tiết kiệm, bố mẹ chồng có lương hưu, cũng chẳng phải kiểu dư dả đến mức mua cả mâm hải sản đắt tiền.

- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi còn đang thắc mắc thì mẹ chồng vui vẻ nói rằng lễ lạt thì con cháu về đông, bà muốn làm một bữa cả nhà ăn cho vui.

Tôi nghe vậy lại càng thấy áy náy. Trong khi đó tôi chỉ mang về ít hoa quả với mấy hộp bánh. Tôi còn định bụng lát nữa đưa mẹ ít tiền coi như trang trải bớt.

Ăn cơm dọn dẹp xong xuôi, tôi đi xuống bếp lấy thêm nước. Thấy mẹ chồng đang cất mấy túi hải sản vào tủ lạnh, tôi tiện miệng hỏi giá. Mẹ chồng cười, bảo cũng tốn kha khá nhưng lâu lâu mới có dịp. Tôi vội mở túi, rút ra mấy tờ 500 ngàn bảo mẹ cầm chi tiêu thì bà bảo: "Số tiền chồng con đưa cho vẫn còn vài triệu, đã tiêu hết đâu". Tôi ngẩn cả người, bà vô tư kể, trước đó chồng tôi đã chuyển cho bà 10 triệu để bà chuẩn bị mâm cơm sum họp nhân ngày nghỉ lễ. Anh bảo lần này cả nhà tôi, hai chị chồng cùng các cháu đều về đông nên cứ mua đồ ngon, thiếu thì anh gửi thêm.

Tôi đứng chết lặng mất mấy giây. Chồng tôi không hề nói với tôi việc này. Hóa ra bao lâu nay, anh đều đang qua mặt tôi, anh thích gì làm nấy, đành rằng đó là tiền của anh nhưng ít nhất anh cũng phải nói hoặc bàn với vợ trước chứ. 10 triệu cũng đâu phải ít, nói gửi mẹ 1-2 triệu làm mâm cơm thì không sao, đây anh chi 10 triệu chỉ để ăn một bữa trong khi tôi phải chắt bóp đủ thứ khiến tôi vô cùng ấm ức. Tôi muốn nhân cơ hội này để đưa tiền bạc của 2 vợ chồng quy về một mối, nhưng làm thế nào đây?

Tags

mẹ chồng

nhà chồng

nghỉ lễ

hải sản

chi tiêu

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