HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Đưa bạn trai về ra mắt, cả nhà đều phản đối, điều khiến tôi đau nhất chính là câu nói của anh trai mình

Thanh Uyên
|

Càng cố giải thích, mọi người dường như càng cho rằng tôi quá ngây thơ.

Tôi quen anh Hùng trong một lần tham gia khóa học ngắn ngày. Lúc mới gặp, tôi chỉ nghĩ anh là một người đàn ông điềm đạm, nói chuyện chững chạc và rất biết lắng nghe. Phải đến vài tuần sau, khi cả hai có dịp gặp lại nhiều hơn, tôi mới biết anh hơn tôi đúng 20 tuổi.

Bạn bè nghe vậy ai cũng ngạc nhiên. Có người còn đùa rằng tôi gọi anh là chú còn được. Tôi chỉ cười, với tôi, khoảng cách tuổi tác chưa bao giờ là điều khiến mình băn khoăn nhiều nhất.

Điều khiến tôi thích anh là cảm giác bình yên. Anh không hứa hẹn những điều lớn lao, cũng không nói những lời ngọt ngào. Anh chỉ luôn xuất hiện đúng lúc tôi cần, nhớ những điều nhỏ nhặt tôi từng kể, đưa ra lời khuyên khi tôi rối bời và chưa bao giờ khiến tôi phải đoán xem anh đang nghĩ gì. Ở bên anh, tôi thấy mình được tôn trọng.

Khi tôi quyết định đưa anh về ra mắt gia đình, tôi đã chuẩn bị tinh thần sẽ có người phản đối. Nhưng tôi không nghĩ mọi chuyện lại căng thẳng đến vậy. Bố mẹ tôi gần như không nói chuyện với anh quá lâu. Sau khi anh về, cả nhà lập tức gọi tôi vào phòng khách.

Mẹ hỏi tôi có suy nghĩ kỹ chưa. Bố thì bảo khoảng cách 20 tuổi không phải chuyện nhỏ, rồi sau này sẽ có rất nhiều vấn đề nảy sinh. Tôi hiểu sự lo lắng của bố mẹ nên chỉ ngồi nghe.

Ảnh minh họa

Điều khiến tôi buồn hơn lại là phản ứng của anh chị mình. Chị gái kéo tôi ra một góc rồi bảo rằng nếu chỉ quen cho vui thì không sao, chứ đừng tính chuyện lâu dài. Chị nói bây giờ tôi đang yêu nên cái gì cũng thấy đẹp, vài năm nữa mới biết sự khác biệt về tuổi tác lớn đến mức nào.

Đến lượt anh trai, tôi càng không biết phải trả lời sao. Anh hỏi thẳng rằng người ta cũng đâu có giàu có gì. Nếu đã yêu một người hơn mình nhiều tuổi thì ít nhất cũng phải có điều kiện kinh tế để bù lại. Anh còn nói nửa đùa nửa thật rằng nếu đã chấp nhận khoảng cách lớn như vậy thì nên kiếm người thật giàu, chứ vừa lớn tuổi vừa bình thường thì được gì.

Tôi nghe mà nghẹn trong cổ. Tình cảm của tôi bỗng bị mang ra cân đo bằng tuổi tác rồi lại tiếp tục cân bằng tiền bạc. Tôi chẳng biết phải giải thích thế nào. Anh không giàu, anh chỉ có một công việc ổn định, một căn nhà nhỏ và cuộc sống giản dị. Mỗi lần đi ăn, anh đều hỏi tôi thích gì chứ không chọn nhà hàng đắt tiền để gây ấn tượng. Ngày sinh nhật tôi, món quà chỉ là một cuốn sách tôi từng nhắc đến từ rất lâu, nhưng anh vẫn nhớ.

Tôi chưa bao giờ yêu anh vì ví tiền. Tôi cũng chưa từng nghĩ khoảng cách tuổi tác là một lợi thế hay bất lợi. Tôi chỉ biết ở cạnh anh, tôi được là chính mình. Nhưng càng cố giải thích, mọi người dường như càng cho rằng tôi quá ngây thơ.

Có phải tôi ngây thơ thật, vài năm sau sẽ hối hận vì chuyện này như mọi người nói, hay thật sự tình cảm sẽ chiến thắng những vật chất tầm thường?


google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

01:33
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

01:31
Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

01:04
Nghỉ hưu sớm 5 năm không bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu: Điều kiện thực tế là gì?

Nghỉ hưu sớm 5 năm không bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu: Điều kiện thực tế là gì?

01:03
Xe tay ga Nhật mới ra mắt có gì để cạnh tranh Honda SH Mode nếu mở bán về Việt Nam?

Xe tay ga Nhật mới ra mắt có gì để cạnh tranh Honda SH Mode nếu mở bán về Việt Nam?

02:19
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại