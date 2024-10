Đũa ăn vào mồm hàng ngày, nhưng vệ sinh thế nào cho đúng thì nhiều người không biết

Đũa là dụng cụ ăn uống vô cùng phổ biến, luôn có mặt trong căn bếp mọi nhà. Mặc dù sử dụng hàng ngày nhưng công đoạn làm sạch và bảo quản đũa thì không phải ai cũng biết chính xác. Bởi, rửa đũa là 1 chuyện, bảo quản đũa thế nào cho sạch lại là chuyện khác!

Cách phơi đũa đúng



Sau khi rửa sạch, nhiều người thường không quá để tâm đến việc đặt đầu đũa hướng lên hay hướng xuống. Một số người còn tùy tiện sắp xếp ngẫu nhiên theo phong cách "chiếc chổng lên, chiếc chúc xuống". Đa phần mọi người thường nghĩ rằng giỏ đựng đũa đã có thiết kế lỗ nhỏ thoát nước nên dù đặt tư thế nào thì cũng đều đúng và an toàn.

Thực tế lại không hoàn toàn như thế. Nếu đặt đầu đũa hướng xuống dưới, khi đũa đang trong tình trạng ẩm ướt thì nước và hơi ẩm sẽ tiếp tục chảy xuống phía đáy của giỏ đựng. Lúc này sẽ vô tình tạo sự tiếp xúc giữa đầu đũa và môi trường ẩm ướt - là nguyên nhân gây nấm mốc và sinh sôi vi khuẩn. Và sau 1 thời gian dài sử dụng những chiếc đũa này, vi khuẩn có hại sẽ xâm nhập vào cơ thể, gây nên những mầm bệnh nguy hại cho sức khỏe.

Do đó, cách đặt đũa đúng nhất đó là hướng đầu đũa lên trên. Cách làm này sẽ giúp đũa nhanh khô ráo hơn, đồng thời làm giảm khả năng sinh sản của vi khuẩn, đảm bảo an toàn cho sức khỏe gia đình. Ngoài ra, làm sạch thôi chưa đủ, bạn cần nắm được các lưu ý dưới đây để sử dụng đũa an toàn, không ảnh hưởng sức khoẻ.