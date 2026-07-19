Chỉ trong khoảng 3 tháng, 6 người này ở Quảng Trị đưa ra thị trường tiêu thụ hơn 250 tấn lợn bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 người về hành vi “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.

Những bị can bị khởi tố gồm: Mai Văn Quang (SN 1973, trú tại xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá), Hà Văn Nghĩa (SN 1978, trú tại huyện Nga Sơn, Thanh Hoá), Trần Thị Ngọc Hiền (SN 1964 - tên thường gọi là Hoa Châu, trú tại phường Đông Hà, Quảng Trị);

Hoàng Thị Mộng Truyền (tên thường gọi Nương, SN 1972, trú tại phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị), Trương Văn Quốc (SN 1973, trú tại phường Nam Đông Hà, Quảng Trị) và Trần Ngọc Bắc (SN 1971, trú tại phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị).

6 bị can bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị khởi tố. (Ảnh: Công an Quảng Trị)

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện một đường dây quy mô lớn, thủ đoạn tinh vi, chuyên mua bán, vận chuyển, giết mổ và tiêu thụ lợn nhiễm bệnh dịch tả lợn châu phi với số lượng đặc biệt lớn.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị sau đó xác lập chuyên án mang bí số 0526H để đấu tranh triệt phá.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 2/2026 đến tháng 5/2026, nhóm 6 người trên đưa ra thị trường tiêu thụ hơn 250 tấn lợn bị nhiễm dịch tả lợn Châu Phi.

Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến tiêu thụ lợn nhiễm tả lợn châu Phi, ngày 14/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa cũng tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Mạnh Đáng (sinh năm 1990, trú xã Thọ Bình), Lê Văn Lam (sinh năm 1993) và Lê Văn Hợi (sinh năm 1983) trú tại xã Thọ Xuân về hành vi “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.

Trong đó, Lê Mạnh Đáng bị bắt tạm giam; Lê Văn Lam và Lê Văn Hợi bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trước đó, ngày 29/4, nhận được tin báo của quần chúng về việc cơ sở giết mổ tại xã Thọ Phú mua, nhốt lợn bệnh để giết mổ bán ra thị trường, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa cử lực lượng phối hợp với Công an xã Thọ Phú kiểm tra, xác minh.

Công an xác định số lợn bệnh tại đây được chủ cơ sở mua của Lê Văn Lam để chuẩn bị giết mổ. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng xác định Lê Văn Lam thu mua lợn bệnh từ Lê Mạnh Đáng rồi bán lại cho nhiều người trên địa bàn các xã Thọ Phú, An Nông, Hiền Kiệt để giết mổ, tiêu thụ. Tổng cộng, 2 người này mua bán 17 con lợn bị bệnh.

Cơ quan điều tra cũng xác định, gia đình Lê Văn Hợi nuôi 28 con lợn thịt và 4 con lợn nái sinh sản. Từ ngày 26/4, đàn lợn của Hợi xuất hiện triệu chứng bỏ ăn, da đỏ, nhiều con có biểu hiện mắc dịch bệnh. Mặc dù biết đàn lợn bị bệnh, khó chữa trị và có nguy cơ lây lan nhưng Hợi không báo cơ quan chức năng mà tìm cách bán cho Lê Mạnh Đáng.

Dù biết rõ tình trạng lợn bệnh nhưng Đáng vẫn đồng ý mua toàn bộ 26 con lợn của Hợi với giá 27 triệu đồng để mang về bán cho các lò mổ kiếm lời. Theo kết quả xét nghiệm của cơ quan chuyên môn, các mẫu bệnh phẩm thu từ số lợn nói trên đều dương tính với virus “dịch tả lợn châu Phi”.