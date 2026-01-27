Du xuân Bính Ngọ trên mây với triệu sắc hoa và lễ hội tại Sun World Ba Na Hills

Với nhiều du khách, chơi Tết không chỉ là đi lễ hay chụp vài bức ảnh đầu năm, mà là tìm một nơi đủ đẹp để ngắm, đủ vui để ở lại cả ngày và đủ khác biệt để nhớ lâu. Đó cũng chính là cách Sun World Ba Na Hills thiết kế mùa du xuân Bính Ngọ năm nay, khai thác trọn vẹn nhiều lợi thế để làm mới trải nghiệm Tết theo cách riêng.

KDL chính thức khai xuân từ tháng 2 – thời điểm đẹp nhất trong năm khi đỉnh núi ngập tràn nắng nhẹ, không khí trong lành và biển mây bồng bềnh. Ngay từ cổng chào, du khách đã cảm nhận rõ không khí lễ hội rộn ràng, sắc xuân lan tỏa khắp các khu vực tham quan và vui chơi.

Điểm nhấn nổi bật nhất dịp Tết năm nay là hàng triệu bông tulip bừng nở trên đỉnh Núi Chúa. Lần đầu tiên tại Việt Nam, Sun World Ba Na Hills trở thành công viên chủ động trồng và trưng bày quy mô lớn hàng triệu bông tulip đón xuân. Tulip với đủ màu sắc và các giống quý hiếm phủ khắp các điểm biểu tượng như Vườn Trăng Mơ, Quảng trường Nhật Thực, Vườn Uyên Ương…, tạo nên những "đường hoa trên mây" rực rỡ. Không chỉ check-in, du khách thực sự được dạo bước giữa một châu Âu thu nhỏ trong những ngày đầu năm.

Không gian chơi Tết tại Bà Nà không chỉ dừng lại ở hoa xuân, mà còn được mở rộng theo mô hình công viên bốn mùa – bốn thế giới trên mây, đưa du khách bước vào hành trình khám phá bốn vùng đất với sắc thái trải nghiệm khác nhau. Vùng đất Diệu Kỳ mang không khí tươi vui, rộn ràng; Vương Quốc Mặt Trời sôi động và giàu năng lượng; Vương Quốc Mặt Trăng lãng mạn, huyền ảo, trong khi Vùng đất Nguồn Cội (khu tâm linh) là điểm dừng chân tìm sự an yên đầu năm. Mỗi vùng đất đều được "gắn" những thông điệp may mắn, khởi đầu tốt lành thông qua lời chào xuân, quà tặng nhỏ hay các hoạt động mang tính cầu may, giúp du khách cảm nhận rõ tinh thần năm mới trong từng trải nghiệm.

Sắc màu Tết cổ truyền được lồng ghép xuyên suốt, nhưng không tách rời dòng trải nghiệm chính. Ngay từ chân núi, du khách được chào đón bằng không gian trang trí Tết tại Cổng Thời Gian, tham quan Không gian nghệ thuật Lân sư rồng đầu tiên tại Việt Nam với các hoạt động rước lân, vẽ mặt nạ. Lên tới đỉnh núi, Vùng đất Nguồn Cội trở thành điểm dừng được nhiều gia đình lựa chọn để chiêm bái đầu năm, trải nghiệm gieo quẻ xuân, xin chữ ông đồ, thưởng trà, nghe đàn tranh trong không gian tĩnh tại giữa mây trời.

Bên cạnh đó, một trong những lý do khiến nhiều du khách ở lại Bà Nà từ sáng tới tối dịp Tết chính là chuỗi show diễn ngoài trời diễn ra liên tục, tái hiện trọn vẹn không khí "xem hội" ngày xuân. Từ show diễn Solar Warrior với những bước nhảy La Mã và tiếng trống malambo mạnh mẽ, nghệ sĩ saxophone biểu diễn giữa không gian mở tại Vùng đất Diệu Kỳ, cho đến các màn trình diễn xiếc tại Lâu đài Mặt Trăng, mỗi khung giờ đều có điểm xem hội mới. Đặc biệt, show cabaret 18+ After Glow được tăng lên 3 suất mỗi ngày vào 13h30, 15h30 và 18h30, giúp du khách dễ dàng sắp xếp lịch vui chơi mà không lo bỏ lỡ.

Trải nghiệm "chơi Tết" tại Sun World Ba Na Hills còn được hoàn thiện bằng yếu tố ẩm thực. Dịp này, các nhà hàng buffet Bốn Mùa, Taiga, Beer Plaza mang đến trải nghiệm "Tết buffet" với mâm cơm ngày Tết đậm hương vị Việt. Song song đó là các món "best seller" được thiết kế riêng cho từng vùng đất, mang đến những điểm dừng chân thú vị cho du khách giữa hành trình du xuân.

Với sự kết hợp hài hòa giữa cảnh quan, lễ hội, văn hóa và giải trí, Sun World Ba Na Hills trở thành lựa chọn lý tưởng để du khách tận hưởng trọn vẹn mùa xuân, mở đầu năm Bính Ngọ bằng những bước chân nhẹ nhàng, vui tươi và đầy may mắn.