Dù tự nhận thất bại khi làm trà sữa trân châu phiên bản 50 lít, Bà Tân Vlog vẫn được dân mạng bái phục vì một điểm rất xuất sắc

Sau giãn cách xã hội, Bà Tân Vlog đã trở lại tần suất ra vlog đều đặn hơn, từ 3-4 clip/tuần. Bà và con trai cũng thường xuyên xem comment của người xem để làm các món được yêu cầu nhiều hoặc là món hot trend gần đây. Trong clip mới nhất, bà đã thử sức với trà sữa socola trân châu đường đen - món đúng tinh thần giải nhiệt mùa hè, đồng thời cũng được một số khán giả yêu cầu.



Trước đây bà đã từng làm trà sữa, nhưng lần này bà trở lại với phiên bản vị socola và có hạt trân châu đường đen.

Vẫn theo tinh thần làm những món phiên bản khổng lồ, ly trà sữa lần này của bà lên tới 50 lít. Các nguyên liệu đều được chuẩn bị đầy đủ, bà sử dụng sữa bột để thay cho sữa tươi, bột socola và gói hồng trà thì khá ít, gần như chỉ thêm cho có vị.

Còn nhớ cách đây không lâu, bà Tân đã làm cafe Dalgona - loại đồ uống hot trend mà nhiều người trẻ fail sấp mặt nhưng bà lại rất thành công, về hình thức còn cực mãn nhãn. Ấy vậy, không được như mong đợi, trong lần này, bà đã tự thấy làm ly trà sữa thất bại vì phần trà bị váng, có cặn socola nổi lên chứ không sánh, mịn như ngoài hàng.

Dù làm tỉ mẩn nhưng phần trà sữa của Bà Tân Vlog lại không được như ý.

Một số người chỉ ra rằng do bà Tân đã đổ hỗn hợp bột socola - sữa bột vào trà nóng nên bột không tan hết. Phải hoà tan bột khô ở ngoài với nước nóng rồi mới cho hoà lẫn với trà.

Trà + bột socola + sữa bột thành một hỗn hợp có cặn khi quấy lên, không được đẹp mắt.

Dù phần trà không thành công, nhưng bà Tân vẫn được dân tình khen ngợi nhờ phần trân châu đường đen rất xuất sắc. Do luộc và ủ chuẩn thời gian mà phần trân châu của bà dai, có hình thù rõ ràng, các hạt tơi, không bị dính, nát. So với ngoài hàng thì bà Tân làm gần như chuẩn 100%. Còn so với các tác phẩm “nhão nhoét” của hội ghét bếp từng khiến dân mạng chao đảo thì thành quả của bà Tân đúng là một trời một vực.

Phần trân châu dai, bóng, tơi của bà Tân.

Dù quay clip phải để lâu nhưng trân châu vẫn giữ được độ nảy, dai, có thể quan sát bằng mắt thường.

Có thể ly trà sữa không được ưng ý tuyệt đối nhưng các cháu vẫn đến chung vui cùng Bà Tân Vlog và khen hết lời.

Mùa hè mà có ly trà sữa trân châu đường đen khổng lồ của bà Tân thì còn gì bằng. Dù phong độ thất thường nhưng độ công phu của bà thì vẫn luôn hoan nghênh!