Dự trữ than của Nga đủ dùng trong 300 năm

Tuyên bố trên được Thứ trưởng Bộ Năng lượng Nga Sergey Mochalnikov đưa ra trong cuộc họp với hội đồng Cơ quan quản lý tài nguyên liên bang, đồng thời khẳng định Moskva sẽ không thiếu than trong nhiều thế kỷ tới.

“Khi tính đến cả nguồn tài nguyên trong lòng đất đã khai thác và chưa khai thác, nguồn dự trữ than của Nga vẫn đủ dùng trong 300 năm” , ông Mochalnikov nói.

“Nga có đủ dự trữ về năng lượng. Về than đá, chúng ta có hơn 100 năm trữ lượng đã được thăm dò và vào khoảng 200 năm hoặc hơn đối với các trữ lượng chưa khai thác. Nga đang làm tốt việc dữ trữ các nguồn tài nguyên thiết yếu, đảm bảo an ninh năng lượng nói chung”, Thứ trưởng Mochalnikov nhấn mạnh.

Thứ trưởng Mochalnikov nói thêm rằng tất cả các nhu cầu trong nước về than hiện đang được đáp ứng bởi các nhà sản xuất nội địa. Tuy nhiên ông cũng lưu ý rằng xuất khẩu vẫn là nguồn thu quan trọng đối với ngành than của Nga.



Nga sản xuất 443,6 triệu tấn than vào năm 2022, tăng 0,3% so với năm 2021. Xuất khẩu giảm 7,5% xuống 210,9 triệu tấn sau khi Liên minh châu Âu (EU) và Anh áp dụng lệnh cấm vận đối với than Nga vào tháng 8 năm ngoái.

Các nhà sản xuất than Nga đã tăng nguồn cung cho thị trường trong nước thêm 12,2% lên hơn 172 triệu tấn đồng thời đẩy mạnh xuất khẩu sang các nước 'thân thiện', đặc biệt là Trung Quốc.

Các hợp đồng xuất khẩu than cho Trung Quốc được Nga thực hiện trong năm 2022 đã tăng lên hơn 11%, tương đương 59,5 triệu tấn. Tăng trưởng này một phần đến từ việc Trung Quốc nối lại các hoạt động sản xuất công nghiệp sau đại dịch.

Ngay trong 3 tháng đầu năm 2023, Trung Quốc tiếp tục nhập khẩu số lượng lớn than từ Nga, khoảng 8,8 triệu tấn trong tháng 2.