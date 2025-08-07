Dự trữ khí đốt của Ukraine xuống mức thấp nhất trong hơn 1 thập kỷ, chỉ còn hơn 30% trong khi mùa đông khắc nghiệt đang đến gần

Theo báo cáo công bố ngày 7/8 bởi công ty phân tích năng lượng ExPro, các cơ sở lưu trữ khí ngầm của Ukraine hiện chỉ được lấp đầy khoảng 32,3% công suất, tương đương 10 tỷ mét khối tính đến ngày 5/8. Mức này thấp hơn 9% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi nhu cầu tối thiểu để vượt qua mùa đông là 13 tỷ mét khối.

Tình trạng này khiến giới chức Ukraine đặc biệt lo ngại, nhất là sau khi một cơ sở khí đốt ở vùng Odesa - nơi đóng vai trò trung chuyển khí nhập khẩu từ Mỹ và Azerbaijan thông qua Bulgaria và Romania, bị phá hủy bởi tên lửa Nga vào đầu tháng 8.

Trong vòng 19 ngày qua, Ukraine chỉ có thể bơm thêm 1 tỷ mét khối khí đốt vào hệ thống lưu trữ. Nếu tốc độ bơm tiếp tục chậm như hiện tại, mục tiêu đạt ngưỡng an toàn 13 tỷ mét khối vào đầu mùa đông gần như bất khả thi. Việc bổ sung lượng thiếu hụt này càng trở nên cấp bách khi mùa đông đang đến gần và thời tiết khắc nghiệt có thể khiến nhu cầu sưởi ấm tăng đột biến.

Mâu thuẫn kéo dài với Nga đã khiến Ukraine gặp khó khăn nghiêm trọng trong sản xuất và tích trữ năng lượng. Các đợt không kích trong mùa đông và mùa xuân năm nay đã phá hoại một loạt cơ sở sản xuất khí tại khu vực phía Đông, buộc Ukraine phải tăng cường rút khí từ kho và đẩy mạnh nhập khẩu từ bên ngoài.

Ukraine không còn nhập khí đốt trực tiếp từ Nga kể từ 2015. Tuy nhiên, nước này vẫn chịu tác động gián tiếp lớn từ việc Nga cắt giảm dòng chảy khí đốt qua lãnh thổ nước này, do ảnh hưởng tới cơ chế nhập khẩu từ châu Âu.

Ngoài các đợt tấn công cơ sở hạ tầng khí đốt, việc Nga cắt nguồn cung cũng khiến Ukraine gặp khó khăn trong việc bơm khí vào kho và đảm bảo an ninh năng lượng mùa đông, bất chấp các nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung.

Theo Bộ trưởng Năng lượng Ukraine, trong mùa đông 2025 - 2026, nước này sẽ cần phải nhập khẩu ít nhất 4,6 tỷ mét khối khí đốt để đảm bảo đủ cung cho hệ thống sưởi trên toàn quốc.

Tác động từ vụ tấn công mới nhất ở Odesa hiện chưa thể đánh giá đầy đủ, nhưng giới chuyên gia cảnh báo rằng việc mất tuyến trung chuyển khí đốt từ Mỹ và Azerbaijan có thể khiến khả năng nhập khẩu khí của Ukraine bị thu hẹp đáng kể. Tình trạng hiện tại đẩy quốc gia này vào tình thế phụ thuộc vào nguồn cung cấp khẩn cấp từ châu Âu, vốn cũng đang chịu áp lực cao từ thị trường năng lượng toàn cầu.

Trong bối cảnh đó, Kiev đang kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ kỹ thuật, tài chính và khí đốt dự trữ để vượt qua mùa đông tới. Sự sống còn của hạ tầng năng lượng không chỉ quyết định sự ổn định nội bộ của Ukraine mà còn ảnh hưởng lớn đến an ninh năng lượng của cả khu vực Đông Âu.

Tham khảo Reuters﻿



