Đu trend 10 năm nhìn lại và đây là 5 mẫu xe máy từng tạo nên cơn địa chấn trên thị trường Việt năm 2016

Nếu nhìn lại từ thời điểm hiện tại, năm 2016 không chỉ đơn thuần là một mốc thời gian, mà đó là giai đoạn "bùng nổ" của công nghệ an toàn và tiện ích trên xe hai bánh. Trước năm 2016, phanh ABS hay đèn LED vẫn là những khái niệm xa xỉ, thường chỉ xuất hiện trên các dòng mô tô phân khối lớn hoặc xe nhập khẩu đắt tiền. Thế nhưng, sự cạnh tranh khốc liệt giữa các ông lớn đã biến năm này thành một sàn diễn công nghệ thực thụ, nơi mà kẻ chậm chân sẽ ngay lập tức bị đào thải.

Dù thị trường lúc bấy giờ được nhận định là đã chạm ngưỡng bão hòa, nhưng 5 mẫu xe dưới đây đã chứng minh rằng: nhu cầu của người Việt chưa bao giờ cạn, họ chỉ đang chờ đợi những sản phẩm thực sự đột phá.

1. Piaggio Medley ABS: Kẻ tiên phong mang tham vọng Ý

Tháng 3/2016, Piaggio Việt Nam nổ "phát súng" đầu tiên đầy tham vọng mang tên Medley ABS. Được định vị là đối thủ trực tiếp nhằm lật đổ ngôi vương của Honda SH, Medley mang trong mình những công nghệ tối tân nhất mà hãng xe Ý sở hữu lúc bấy giờ.

Ngay từ khi lộ diện những hình ảnh chạy thử, Medley đã tạo nên một cơn sốt truyền thông. Và khi chính thức ra mắt, nó không làm người tiêu dùng thất vọng. Xe sở hữu động cơ iGet thế hệ mới (với hai tùy chọn 125cc và 150cc) êm ái hơn hẳn các đời động cơ cũ.

Đặc biệt, Piaggio lần đầu tiên trang bị hệ thống ngắt động cơ tạm thời "Auto Start/Stop" và quan trọng hơn cả là hệ thống chống bó cứng phanh ABS trên cả hai bánh. Đây chính là "vũ khí tối thượng" giúp Medley chiếu tướng Honda SH - mẫu xe lúc đó vẫn chưa có ABS.

Với mức giá từ 71,5 triệu đồng vào năm 2016, Medley ABS được kỳ vọng sẽ tạo ra một cuộc lật đổ vĩ đại. Tuy nhiên, lịch sử đã chứng minh rằng thói quen tiêu dùng và sức mạnh thương hiệu là những bức tường thành khó phá vỡ. Dù đi trước về công nghệ, Medley vẫn chật vật trong việc chinh phục số đông khách hàng Việt, để lại nhiều tiếc nuối cho một sản phẩm chất lượng đến từ châu Âu.

2. Honda SH ABS: Cú phản đòn khẳng định vị thế độc tôn

Nếu Medley là kẻ thách thức nôn nóng, thì Honda SH lại là một "nhà vua" điềm tĩnh. Phải mất tới 8 tháng sau khi đối thủ ra mắt, Honda Việt Nam mới chính thức tung ra câu trả lời: Honda SH phiên bản 2017 (ra mắt cuối 2016).

Sự chậm trễ này dường như nằm trong tính toán. Honda SH mới không chỉ khắc phục sự thua thiệt về công nghệ bằng việc bổ sung hệ thống phanh ABS hai kênh, mà còn nâng cấp toàn diện với hệ thống đèn chiếu sáng full-LED, cổng sạc điện 12V và giữ nguyên chìa khóa thông minh Smart Key. Về vận hành, khối động cơ eSP trứ danh tiếp tục được tin dùng nhờ sự bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu.

Dù vẫn tồn tại những điểm yếu cố hữu như cốp xe nhỏ và đặc biệt là vấn nạn "loạn giá" - khi giá bán thực tế tại các đại lý (HEAD) luôn chênh lệch hàng chục triệu đồng so với giá đề xuất - nhưng sức hút của Honda SH ABS là không thể chối cãi. Ngay khi ra mắt, mẫu xe này lập tức phủ sóng đường phố, dập tắt hy vọng soán ngôi của đối thủ và tiếp tục thống trị phân khúc xe tay ga cao cấp suốt một thập kỷ sau đó.

3. Honda Winner 150: Sự khởi đầu của cuộc chiến "Underbone"

Tháng 4/2016, tại Triển lãm xe máy Việt Nam, Honda đã tạo ra một cơn địa chấn thực sự khi vén màn mẫu xe côn tay Winner 150. Đây là lần đầu tiên Honda tham chiến ở phân khúc underbone thể thao, nơi mà Yamaha Exciter đang "một mình một ngựa" độc chiếm thị trường.

Winner 150 gây ấn tượng mạnh về mặt kỹ thuật với khối động cơ DOHC, cam đôi, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử và hộp số 6 cấp. Xe sản sinh công suất tối đa 15,4 mã lực tại 9.000 vòng/phút, vượt trội hơn so với đối thủ về thông số lý thuyết.

Tuy nhiên, số phận của Winner trong năm 2016 lại là một biểu đồ hình sin đầy kịch tính. Thời điểm mới ra mắt, nhờ sức nóng thương hiệu, giá xe bị đội lên tới 49 - 51 triệu đồng (giá đề xuất 45,49 triệu). Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, khi cơn sốt hạ nhiệt và người dùng bắt đầu so sánh về kiểu dáng với Exciter, giá Winner 150 đã "tuột dốc không phanh". Có những thời điểm, giá bán thực tế thấp hơn cả giá đề xuất.

Dẫu vậy, Winner 150 vẫn là một cột mốc quan trọng, đánh dấu sự chấm dứt thế độc quyền của Yamaha và mở ra kỷ nguyên cạnh tranh sòng phẳng trong phân khúc côn tay.

4. Yamaha Janus: Cơn gió lạ ở phân khúc phổ thông

Tháng 8/2016, Yamaha bất ngờ tung ra Janus với sứ mệnh đánh chiếm phân khúc xe tay ga phổ thông dành cho nữ giới, nơi Honda Vision đang làm mưa làm gió.

Janus ghi điểm nhờ thiết kế đơn giản, thực dụng theo phong cách châu Âu và mức giá đề xuất cực kỳ hấp dẫn: chỉ 27,49 triệu đồng. Dù rẻ hơn Vision, Janus lại sở hữu động cơ BlueCore 125cc mạnh mẽ (kế thừa từ Grande), chìa khóa Smartkey dạng núm xoay và cốp xe rộng rãi. Chiến lược "giá rẻ - công nghệ cao" này đã phát huy tác dụng tức thì.

Chỉ sau một thời gian ngắn, Yamaha Janus rơi vào tình trạng cháy hàng. Nhiều khách hàng đã quyết định "quay xe" từ Honda Vision sang Janus để trải nghiệm sự mới mẻ. Cơn sốt này lớn đến mức đã có lúc giá xe bị đẩy lên hơn 30 triệu đồng tại đại lý, biến Janus trở thành một trong những từ khóa "hot" nhất của làng xe máy năm 2016.

5. Yamaha NVX: Kẻ kế thừa cơ bắp và sự kết thúc của một huyền thoại

Tháng 12/2016, Yamaha khép lại một năm sôi động bằng việc ra mắt NVX, đồng thời chính thức khai tử dòng xe Nouvo huyền thoại. Đây là một quyết định táo bạo, thay thế một biểu tượng bằng một mẫu xe hoàn toàn mới với phong cách thiết kế gây tranh cãi.

Yamaha NVX 155 mang đậm chất thể thao cơ bắp với thân xe to lớn, những đường cắt xẻ góc cạnh và đặc biệt là bộ lốp sau kích thước "khủng" 140/70 cùng vành 14 inch. Về công nghệ, NVX là một bước nhảy vọt với động cơ Blue Core 155cc, van biến thiên VVA, màn hình điện tử hoàn toàn và đèn full-LED.

Đặc biệt, với mức giá 50,99 triệu đồng cho bản cao cấp, NVX trở thành mẫu xe tay ga rẻ nhất thị trường được trang bị phanh ABS (bánh trước). Dù thiết kế kén khách hơn Nouvo, nhưng NVX đã thành công trong việc định hình lại tiêu chuẩn cho dòng xe tay ga thể thao tầm trung, buộc các đối thủ phải chạy đua theo sau.

Nhìn lại năm 2016, chúng ta thấy được một bức tranh toàn cảnh đầy màu sắc của thị trường xe máy Việt. Đó không chỉ là sự ra mắt của những mẫu xe mới, mà là sự chuyển mình về tư duy sản phẩm.

Những mẫu xe như SH ABS, Winner hay NVX ra mắt năm đó đã đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển của thị trường trong suốt 10 năm qua. Chúng chứng minh rằng, ngay cả khi thị trường tưởng chừng như bão hòa, những cú hích về công nghệ và sự cạnh tranh lành mạnh vẫn luôn tạo ra những cơ hội phát triển mới, mang lại lợi ích tối đa cho người tiêu dùng.