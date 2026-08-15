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Du thuyền của bà Trương Mỹ Lan ế chỏng chơ

Tân Châu
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TPO - Một du thuyền The Reverie Saigon và hai tàu Thalia, Electra của bà Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát - vừa được thông báo đấu giá bất thành do không có người đăng ký tham gia. Ba tài sản này đã được giảm giá và đấu giá đến lần thứ 5 nhưng vẫn chưa có người mua.

Ngày 14/8, Thi hành án dân sự (THADS) TPHCM có thông báo về việc đấu giá không thành đối với ba phương tiện thủy là du thuyền The Reverie Saigon, tàu Thalia và tàu Electra của bà Trương Mỹ Lan.

Du thuyền của bà Trương Mỹ Lan ế chỏng chơ - Ảnh 1.

Du thuyền The Reverie Saigon. Ảnh: Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản TPHCM.

Đây là các tài sản đang được kê biên để thi hành các nghĩa vụ theo Bản án số 504/2024/HSST ngày 17/10/2024 của TAND TPHCM và các quyết định thi hành án liên quan.

Theo thông báo, THADS TPHCM nhận được công văn ngày 11/8/2026 của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản TPHCM về việc không có người đăng ký tham gia đấu giá đối với ba tài sản nêu trên.

Tài sản thứ nhất là du thuyền The Reverie Saigon, màu xanh trắng, số đăng ký SG.8389, số kiểm soát VR18051515. Du thuyền có hai máy, sản xuất năm 2018 tại Pháp. Hiện tài sản được lưu giữ tại Bến du thuyền Tam Sơn, Swan Bay - Đảo Đại Phước, xã Đại Phước, TP.Đồng Nai, được đưa ra đấu giá với giá khởi điểm 35,2 tỷ đồng

Tài sản thứ hai là tàu Thalia, màu trắng, số đăng ký SG.8317, số kiểm soát VR17050813. Tàu được sản xuất năm 2017 tại Ba Lan, sử dụng hai máy. Nơi có tài sản là khu vực Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM. Giá khởi điểm là 3,4 tỷ đồng.

Tài sản thứ ba là tàu Electra, màu trắng, số đăng ký SG.8316, số kiểm soát VR17050812. Tàu cũng được sản xuất tại Ba Lan năm 2017, với hai máy, hiện được lưu giữ tại Vinhomes Central Park. Giá khởi điểm 3,4 tỷ đồng.

Theo THADS TPHCM, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày được thông báo, người được thi hành án có quyền nhận các tài sản này để trừ vào số tiền được thi hành án.

Trường hợp người được thi hành án không nhận tài sản để trừ vào nghĩa vụ phải thi hành, Chấp hành viên sẽ quyết định giảm giá tài sản để tiếp tục đưa ra bán đấu giá theo quy định.

Tính đến thời điểm hiện tại, 3 tài sản này đã được đấu giá đến lần thứ năm nhưng vẫn chưa có người mua.

Riêng du thuyền The Reverie Saigon giá liên tục được điều chỉnh giảm sau mỗi lần đấu giá bất thành. Từ mức 52,4 tỷ đồng ở lần đầu (tháng 1/2026) rồi giảm dần qua các lần đấu giá tiếp theo: 49,2 tỷ đồng (lần 2), 46,8 tỷ đồng (lần 3), 38,7 tỷ đồng (lần 4) và lần thứ năm (tổ chức ngày 13/8 như nêu trên) giá chỉ còn hơn 35,2 tỷ đồng.

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