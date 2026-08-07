Đem đấu giá bộ trang sức kim cương 25 tỷ của bà Trương Mỹ Lan: Mất hết hóa đơn nhưng món đắt nhất giá 9,4 tỷ

Sau buổi đấu giá túi Hermès 13 tỷ, bộ sưu tập xa xỉ của bà Trương Mỹ Lan tiếp tục được mang ra đấu giá vào ngày 21/8 tới. Dù toàn bộ hoa tai, dây chuyền và nhẫn kim cương đều đã thất lạc chứng từ mua bán, tổng giá khởi điểm của bộ 3 này vẫn lên tới con số kỷ lục gần 25 tỷ đồng.

Ngày 7/8, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM thông báo sẽ tổ chức đấu giá 3 món trang sức đính kim cương của bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) vào ngày 21/8, với tổng giá khởi điểm gần 25 tỷ đồng.

Bà Trương Mỹ Lan. Ảnh: Công an cung cấp

Theo thông báo, 3 món trang sức đính kim cương đều đã thất lạc hồ sơ mua bán và hóa đơn. Tuy nhiên, các tài sản này đã được Viện Đá quý - Vàng và Trang sức Việt Nam giám định vào tháng 11/2023.

Tài sản có giá khởi điểm cao nhất là đôi hoa tai gắn kim cương tự nhiên, hơn 9,4 tỷ đồng, tiền đặt trước gần 1,9 tỷ đồng; tiếp theo là dây chuyền đính kim cương tự nhiên, mặt dây gắn một viên kim cương, có giá khởi điểm hơn 8,9 tỷ đồng, tiền đặt trước gần 1,8 tỷ đồng.

Tài sản còn lại là nhẫn gắn một viên kim cương tự nhiên, có giá khởi điểm hơn 6,6 tỷ đồng, tiền đặt trước hơn 1,3 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, người có nhu cầu có thể xem trực tiếp tài sản hoặc mẫu tài sản, giấy tờ liên quan tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM từ ngày 12/8 đến hết 14/8. Thời gian mua và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá từ ngày 7/8 đến 18/8.

Phiên đấu giá dự kiến diễn ra vào sáng 21/8, theo hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói, phương thức trả giá lên. Bước giá áp dụng chung cho cả 3 tài sản là 100 triệu đồng.

Bộ trang sức trên bị cơ quan điều tra kê biên trong quá trình giải quyết vụ án. Sau khi bản án có hiệu lực pháp luật, cơ quan thi hành án đã thẩm định giá để làm cơ sở đưa tài sản ra đấu giá, thu hồi tiền thi hành án, qua đó bảo đảm quyền lợi của các bị hại và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Trước đó, nhiều tài sản của bà Trương Mỹ Lan đã được đấu giá thành công, như 2 chiếc túi Hermès với tổng giá trúng đấu giá 13,3 tỷ đồng, một xe Maybach với giá 16,6 tỷ đồng và một chiếc BMW với giá 879 triệu đồng.