Đu phim Hàn bao năm chưa từng thấy cảnh nóng nào bạo đến thế, xem xong không ngủ nổi

Bộ phim Would You Marry Me dù mới lên sóng 2 tập đầu đã gây ra cơn sốt với rating cao ngất và vô số phản ứng tích cực từ khán giả. Người xem hài lòng với câu chuyện đáng yêu, hài hước dù motif hôn nhân hợp đồng không có gì mới lạ. Chemistry của cặp chính Choi Woo Sik - Jung So Min cũng được khen ngợi vì rất đáng yêu, hứa hẹn câu chuyện yêu đương mật ngọt phía sau.

Một trong số những cảnh phim sốc nhất trong 2 tập đầu là cảnh tượng chồng sắp cưới của nữ chính Mary (Jung So Min) dẫn nhân tình về ngôi nhà tân hôn của hai vợ chồng. Cảnh nóng bỏng mắt của cặp đôi vụng trộm này khiến người xem vừa phẫn nộ vừa ngỡ ngàng. Phẫn nộ vì họ ngang nhiên cặp kè, ân ái tại ngôi nhà để chuẩn bị cho đám cưới của Mary, ngỡ ngàng vì phim Hàn giờ quá táo bạo, một cảnh phim chỉ mang tính chất dẫn mở ra câu chuyện phía sau nhưng cũng phải làm cực kỳ chi tiết. Từng góc máy, cách cặp đôi tương tác với nhau, thậm chí là cả phần âm thanh đều khiến người xem phải thốt lên "ngại hết cả khán giả".

Cảnh nóng tạo bạo của cặp phụ trong phim khiến khán giả quá sốc

Bình luận của khán giả:

- Xem tập 1 trong không khí hân hoan cùng bố mẹ và cái kết, đến khúc đó tui phải trốn đi luôn mà.

- Sao không ai thông báo với tui là tập 1 có cảnh nóng, tui lỡ xem loa ngoài, xấu hổ không biết để đâu cho hết.

- Phim Hàn giờ đã quá vậy.

- Cặp quần chúng bạo cỡ này, cặp chính mốt không bạo hơn thì bắt điền biên kịch nhé.

Phim Would You Marry Me kể về Kim Woo Ju, con trai duy nhất và là người thừa kế đời thứ tư của Myungsoondang, tiệm bánh lâu đời nhất Hàn Quốc với hơn 80 năm lịch sử. Anh là trưởng nhóm marketing tài năng, cầu toàn và cực kỳ lý trí, luôn quyết tâm kế thừa sự nghiệp của người cha quá cố. Mối quan hệ công việc giữa Kim Woo Ju và Mary, một nhà thiết kế đến từ công ty đối tác, bất ngờ rẽ hướng khi cả hai bị cuốn vào tình huống oái oăm buộc anh phải trở thành “chồng giả” của cô. Mary là cô nàng thiết kế nóng tính, thẳng thắn và hơi lập dị, đang chật vật sau hàng loạt biến cố trong đời. Cô từng bị hủy hôn vì bị phản bội, lại còn rơi vào cảnh mất trắng do bị lừa thuê nhà. Khi may mắn trúng thưởng một căn hộ cao cấp dành riêng cho “các cặp đôi mới cưới”, Mary buộc phải tìm người đóng giả làm chồng để giữ được phần thưởng. Trớ trêu thay, người cô chọn lại chính là Kim Woo Ju, người trùng tên với vị hôn phu cũ.