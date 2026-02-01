Dàn sao Việt cùng đếm ngược năm mới: Trấn Thành báo tin vui, Mỹ Tâm khiến dân tình réo gọi Mai Tài Phến

Tối nay là Giao thừa - thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Khi mọi gia đình quây quần bên nhau chờ đón khoảnh khắc đặc biệt, dàn sao Việt cũng có những cách đón năm mới riêng. Từ việc chạy show countdown, tham gia sự kiện lớn cho đến sum họp ấm cúng bên người thân, mỗi nghệ sĩ đều góp phần tạo nên bức tranh Vbiz rộn ràng trong đêm đầu năm.

Ngay trước thềm năm mới, Trấn Thành khiến fan nức lòng khi công bố thành tích đầu tiên của Thỏ Ơi!!. Bộ phim xác lập kỷ lục phim Việt có số vé đặt trước cao nhất từ trước đến nay, cán mốc hơn 130.000 vé. Nam đạo diễn gửi lời cảm ơn khán giả và ekip, xem đây là món quà mở màn đầy may mắn cho đường đua phim Tết.

Trấn Thành háo hức "flex" thành tích mới với Thỏ Ơi!!

Trong khi đó, Mỹ Tâm chọn cách đón năm mới giản dị bên gia đình. Nữ ca sĩ đăng tải khoảnh khắc tự tay gói bánh, chuẩn bị mâm cỗ những ngày cuối năm. Hình ảnh mộc mạc, gần gũi của giọng ca Đừng hỏi em nhanh chóng chiếm cảm tình.

Đáng chú ý, bên dưới phần bình luận, cư dân mạng liên tục gọi tên Mai Tài Phến. Trước đó, mạng xã hội lan truyền loạt khoảnh khắc được cho là "tóm dính" nam diễn viên về quê đón Tết cùng Mỹ Tâm. Dù cả hai chưa từng lên tiếng xác nhận chuyện tình cảm, nhưng mỗi dịp lễ Tết, cái tên Mai Tài Phến vẫn đều đặn được réo gọi dưới bài đăng của nữ ca sĩ.

Mỹ Tâm chia sẻ khoảnh khắc đón Giao thừa bên gia đình, nhưng không nhắc gì về khoảnh khắc Mai Tài Phến về quê trước đó

Bên cạnh đó, nhiều nghệ sĩ khác cũng cập nhật khoảnh khắc đón Giao thừa theo cách riêng. Thiều Bảo Trâm chia sẻ loạt hình ảnh tất bật trong gian bếp gia đình. Nữ ca sĩ tự tay nấu nướng, chuẩn bị bữa cơm cuối năm. Hình ảnh giản dị, đời thường của cô nhận được nhiều lời khen vì sự khéo léo và gần gũi.

Còn Minh Hằng chia sẻ hình ảnh mới với háo hức trong năm 2026 nhiều kế hoạch. Trong khi đó BigDaddy tụ hội bên nhóm bạn thân đón Giao thừa, ca sĩ Anh Tú cùng bố sắp xếp dọn dẹp nhà cửa đón Tết, và gây cười hơn cả là (S)TRONG Trọng Hiếu lại chia sẻ hình ảnh đón Giao thừa trong phòng tập gym.

Minh Hằng cập nhật hình ảnh "nét nèn nẹt", háo hức cho năm mới

Thiều Bảo Trâm xuống bếp trổ tài nấu nướng

Gia đình BigDaddy tụ hội bên nhóm bạn thân để đón năm mới

Ca sĩ Anh Tú về quê, cùng bố dọn dẹp tươm tất để đón Tết

(S)TRONG Trọng Hiếu khiến fan cười khờ vì vừa tập gym vừa đón Giao thừa