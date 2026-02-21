Ngày 21/2, ông Đỗ Xuân Phúc - Chủ tịch UBND xã Quản Bạ xác nhận: Trưa cùng ngày, trên địa bàn xã xảy ra sự cố rơi dù lượn trúng một ô tô con khiến phương tiện này bị hư hại phần nóc và kính chắn gió. Vụ việc may mắn không gây thiệt hại về người.

Theo vị lãnh đạo xã Quản Bạ, người điều khiển chiếc dù nói trên là thành viên một câu lạc bộ dù lượn có kinh nghiệm bay, không phải là du khách.

Hiện trường vụ rơi dù lượn trúng ô tô tại xã Quản Bạ, tỉnh Tuyên Quang ngày 21/2. (Ảnh: Facebook)

Cũng theo ông Phúc, điểm bay dù lượn này thuộc xã Sang Phàng (tỉnh Hà Giang cũ) và cũng đã được Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang (cũ) cấp phép cho một doanh nghiệp khai thác dịch vụ dù lượn nhiều năm nay.

Sau sự cố trên, chính quyền địa phương đã yêu cầu đơn vị khai thác dịch vụ bay dù lượn phải nâng cao công tác đảm bảo các điều kiện an toàn để hạn chế sự cố xảy ra.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền thông tin, khoảng 11h30 trưa 21/2, một chiếc dù lượn gắn động cơ đã gặp sự cố rơi trúng nóc ô tô đang đỗ trong bãi đỗ cạnh cánh đồng hoa tam giác mạch thuộc thôn Cốc Mạ, xã Quản Bạ, tỉnh Tuyên Quang. Phần khung và động cơ đẩy của dù lượn nặng cả trăm kg khiến phần nóc ô tô và kính chắn gió bị hư hại nặng.

Chiếc ô tô hư hại nặng phần nóc và kính chắn gió sau sự cố “tai bay vạ gió” khi dù lượn rơi trúng. (Ảnh: Facebook)

Sự cố khiến Quốc lộ 4C (đường Hạnh Phúc), đoạn từ Quản Bạ đi Yên Minh bị ùn tắc kéo dài.

Địa bàn xã Quản Bạ, tỉnh Tuyên Quang được biết đến là một trong những địa điểm lý tưởng của những người chơi môn thể thao dù lượn. Khu vực có núi cao, thung lũng đẹp, gió ổn định. Tuy nhiên, việc người điều khiển dù lượn bay quá thấp, ngang qua đường giao thông dẫn tới việc tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn.