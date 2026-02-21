HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sáng kiến ESG Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

5 ô tô con 'dồn toa' trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

TIẾN THẮNG |

Chiều 21/2, trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đoạn qua Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên xảy ra vụ tai nạn liên hoàn khi 5 ô tô con “dồn toa” ở làn sát dải phân cách.

Nhiều nhân chứng cho biết, các phương tiện đang lưu thông trên cao tốc theo hướng Hải Phòng đi Hà Nội, đến khu vực trên thì xảy ra va chạm “dồn toa” giữa 5 ô tô tại làn số 1 (sát dải phân cách) nên bị hư hại nhẹ phần đuôi và nắp capo xe. May mắn vụ việc không có ai bị thương nặng.

Tai nạn giao thông liên hoàn 5 ô tô con trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn "dồn toa" trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đoạn thuộc tỉnh Hưng Yên.

Cơ quan chức năng sau khi nhận thông tin về vụ tai nạn giao thông đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý, phân luồng giao thông qua khu vực.

Trước đó, vào tối 7/2, trên cầu Nhật Tân , TP Hà Nội cũng xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa 5 ô tô khi các xe này va chạm với nhau.

Tại hiện trường, 5 xe đâm liên hoàn tại hai làn đường sát dải phân cách giữa của cầu, bị móp méo, biến dạng phần đầu và đuôi.

Vụ tai nạn khiến giao thông theo hướng từ trung tâm thành phố đi sân bay Nội Bài ùn ứ kéo dài. Đáng chú ý, do hiếu kỳ, nhiều người điều khiển phương tiện ở chiều ngược lại đi chậm để theo dõi hiện trường, gây ùn tắc cục bộ khu vực cầu Nhật Tân.

Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) tiếp nhận thông tin vụ việc đã điều động lực lượng tới hiện trường để xử lý vụ việc và tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông. Rất may, vụ tai nạn không gây thiệt hại về người.

Điều đặc biệt ở ngôi chợ độc đáo nhất Việt Nam
Tags

cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Phòng CSGT công an TP Hà Nội

Đội CSGT đường bộ số 2

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại