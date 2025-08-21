Du lịch xanh bảo vệ môi trường biển đảo

Tại đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng, chiến dịch "Chung tay giữ sạch bờ biển" đã trở thành hoạt động thường xuyên, không chỉ giúp môi trường đảo thêm sạch đẹp mà còn lan tỏa thông điệp bảo vệ biển đảo đến mỗi người dân và du khách.

Đều đặn hai ngày cuối tuần trong tháng, bà con, cán bộ trên đảo lại ra các bãi, gành để thu gom rác. Những túi ni lông, vỏ chai, rác từ đại dương hay do du khách bỏ lại… được gom sạch, trả lại vẻ trong lành cho bờ biển.

Với lợi thế cảnh quan độc đáo, Phú Quý hướng tới du lịch xanh, bền vững. Trồng cây chịu nắng, gió, duy trì thói quen không để rác thải nhựa trên đảo là cách để Phú Quý đem đến du khách những trải nghiệm dịch vụ du lịch đặc trưng trên bãi cát vàng đầy nắng và gió biển.

Chính nhờ những hành động bảo vệ biển, những năm gần đây, Phú Quý trở thành điểm đến hút khách nhờ các tour du lịch khám phá biển đảo hoang sơ, tìm hiểu khu bảo tồn đa dạng sinh học.

Ông Nguyễn Văn Linh - Phó Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng - cho biết: "Bảo vệ môi trường trên đảo cũng như sự sống còn của đảo, chúng tôi cũng tuyên truyền và nâng cao ý thức của mọi người. Môi trường xanh trong lành thì mới giữ đảo bền vững, phục cho phát triển du lịch".

Xu hướng du lịch sinh thái, thân thiện môi trường đang mở ra cơ hội mới cho Phú Quý vừa phát triển du lịch, vừa gìn giữ trọn vẹn vẻ đẹp biển đảo quê hương.