Những năm gần đây, hình ảnh du khách nước ngoài đến Việt Nam không còn xa lạ. Họ đến để tìm hiểu văn hóa, trải nghiệm ẩm thực, ngắm nhìn thiên nhiên và con người Việt. Nhưng bên cạnh những tấm hình check-in đẹp lung linh, đôi khi chính những hành động giản dị, tự nhiên lại khiến người Việt phải bất ngờ và cảm phục.

Mới đây, một đoạn video ghi lại hành trình du lịch của nhóm cô gái Tây khi khám phá Việt Nam đã thu hút sự chú ý lớn. Không phải vì họ xinh đẹp hay ăn mặc ấn tượng, mà bởi hành động đầy ý nghĩa mà họ thể hiện trong chuyến đi.

Hành động gây ấn tượng của các vị khách Tây khi du lịch Việt Nam

Trong video, nhóm du khách đang men theo một con đường nhỏ giữa rừng núi. Trên tay họ không chỉ là máy ảnh hay chai nước - mà là những chiếc túi nilon chứa đầy chai lọ, vỏ lon nhặt được dọc đường. Họ vừa đi vừa cười, thỉnh thoảng cúi xuống gom lại những mảnh rác nhựa ai đó đã vô ý bỏ lại. Và hành động tưởng chừng đơn giản ấy chẳng khác nào một lời nhắc nhở nhẹ nhàng về tình yêu thiên nhiên và ý thức giữ gìn môi trường.

Sau khi đăng tải, video này đã thu hút sự chú ý, nhiều dân mạng đã để lại những bình luận cảm ơn hành động của các cô gái Tây:

- "Cảm ơn bạn rất nhiều."

- "Cảm ơn hành động bảo vệ thiên nhiên của các bạn."

- "Cảm ơn các cô gái xinh đẹp về những hành động đẹp."

Hành động đẹp này nhận về nhiều lời cảm ơn

Giữa bối cảnh nhiều địa điểm du lịch ở khắp nơi vẫn đang phải đối mặt với vấn nạn xả rác bừa bãi, đặc biệt tại những vùng biển hoặc khu rừng nguyên sinh, hình ảnh nhóm khách Tây này thực sự khiến nhiều người phải suy ngẫm. Không ít du khách khi rời đi đã để lại phía sau những vỏ chai, túi nilon, thậm chí là cả hộp xốp, khiến cảnh quan bị tổn thương và môi trường phải gánh chịu hậu quả.

Giữ gìn môi trường du lịch không chỉ là trách nhiệm của cơ quan quản lý hay nhân viên vệ sinh, mà bắt đầu từ mỗi người - từ việc nhỏ như mang theo chai nước cá nhân, hạn chế dùng nhựa dùng một lần, đến việc không xả rác bừa bãi khi đi du lịch.

Hành động của nhóm cô gái Tây không phải điều lớn lao, nhưng lại khiến người xem chợt thấy xấu hổ và đồng thời được truyền cảm hứng. Giữa một hành trình tưởng chỉ để tận hưởng cảnh đẹp, họ đã chọn cách lan tỏa điều đẹp hơn - đó là sự tôn trọng dành cho thiên nhiên và đất nước mà mình đặt chân đến.

(Nguồn: TikTok @serene.by.yen5)