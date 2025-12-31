Du lịch Trung Quốc tự túc dễ không tưởng với cẩm nang này

Những năm gần đây, các điểm đến tại Trung Quốc như Bắc Kinh, Quảng Châu, Thượng Hải, Thành Đô, Tây An,… bỗng trở thành "ngôi sao mới" trên bản đồ du lịch châu Á. Thời gian bay ngắn, văn hóa - ẩm thực phong phú và hạ tầng hiện đại khiến Trung Quốc trở thành lựa chọn lý tưởng cho chuyến đi 4-6 ngày của nhiều bạn trẻ.

Đặc biệt, số chuyến bay kết nối Việt Nam và Trung Quốc tăng mở ra nhiều cơ hội hấp dẫn cho khách du lịch. Để hành trình khám phá Trung Quốc diễn ra suôn sẻ và thuận lợi, bạn cần chuẩn bị kỹ lưỡng về phương thức thanh toán, mạng xã hội tại đây..

Cách đặt vé máy bay đi Trung Quốc

Ngày nay, việc đặt vé đi Trung Quốc trở nên nhanh chóng và tiện lợi hơn. Du khách chỉ cần thao tác trên website hoặc ứng dụng Vietjet để chọn các đường bay đến Bắc Kinh, Quảng Châu, Thượng Hải và nhiều điểm đến khác. Nếu canh đúng khung giờ vàng từ 12h đến 14h mỗi ngày, hành khách còn có cơ hội săn vé 0 đồng, giúp tiết kiệm đáng kể chi phí di chuyển.

Nhiều người cũng lựa chọn đặt trước suất ăn với ưu đãi giảm 30% để chủ động hơn trong hành trình. Một điểm cộng khác là hành khách có thể mua SIM du lịch trên các website uy tín hoặc nhận eSIM SkyFi hoàn toàn miễn phí khi đặt vé hạng Skyboss và Business, giúp kết nối Internet ngay khi vừa hạ cánh.



Với các mẹo này, việc tối ưu chi phí cho chuyến đi Trung Quốc tự túc sẽ trở nên dễ hơn bao giờ hết và du khách cũng có thể săn được giá vé cực "hời".

Những điều cần chuẩn bị trước khi hạ cánh Trung Quốc

Trung Quốc có hệ sinh thái công nghệ riêng, nên nếu không chuẩn bị trước, nhiều du khách sẽ gặp khó khăn. Chính vì vậy, đừng quên chuẩn bị những điều sau đây trước khi hạ cánh nhé!



Ứng dụng cần thiết cho hành trình

Alipay và WeChat Pay là "linh hồn" của cuộc sống tại Trung Quốc. 99% cửa hàng - từ quán ăn nhỏ đến tàu điện - đều hỗ trợ thanh toán qua mã QR. Ngoài ra, du khách có thể tham khảo thêm các ứng dụng hữu ích để sử dụng các dịch vụ cần thiết theo nhu cầu.

Việc cài đặt các ứng dụng này từ trước và tìm hiểu qua về các chức năng của từng ứng dụng sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian lúng túng sau khi hạ cánh.

Cách di chuyển từ sân bay về trung tâm

Với nhiều lựa chọn khung giờ bay, nhiều du khách thường lựa chọn đáp vào khoảng giờ muộn để tối ưu thời gian di chuyển, vui chơi được nhiều hơn . Tuy nhiên, cũng vì thế mà hành khách cần lưu ý lựa chọn phù hợp trong việc di chuyển tại Trung Quốc, nhất là di chuyển từ sân bay về trung tâm.

Lựa chọn khách sạn gần sân bay

Nếu bay tối và hạ cánh muộn tại các sân bay xa trung tâm như Bắc Kinh Đại Hưng hoặc Phố Đông - Thượng Hải, du khách có thể nghỉ ngay tại khách sạn trong khuôn viên sân bay, sáng hôm sau đi tàu cao tốc vào trung tâm. Dưới đây là một số gợi ý khách sạn gần sân bay cho bạn.

Với sự chuẩn bị từ trước cùng cẩm nang trên, bạn hoàn toàn có thể tự tin "xách vali lên và đi" Trung Quốc tự túc. Khác biệt là có, thử thách cũng có, nhưng đổi lại là một hành trình vô cùng thú vị, nhiều trải nghiệm ẩm thực, văn hoá, công nghệ cực kỳ đáng giá.