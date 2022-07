Du lịch TP.HCM sôi động với nhiều điểm đến hấp dẫn

Ngành du lịch TP.HCM ghi nhận nhiều tín hiệu khởi sắc trong 6 tháng đầu năm 2022.

Ngành du lịch Việt Nam nói chung và TP. Hồ Chí Minh nói riêng đang chứng kiến sự gia tăng đột biến ở cả khu vực nội địa và quốc tế. Từ những con số biết nói, ngành du lịch TP.HCM đang cho thấy những tín hiệu hồi sinh tích cực sau thời gian dài nỗ lực khôi phục.

Khách du lịch tăng cao

Thông tin từ Sở Du lịch TP.HCM cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2022, thành phố đón 11 triệu lượt khách nội địa và 478.000 lượt khách quốc tế, tăng 100% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu ước đạt 49.681 tỷ đồng (khoảng 2,15 tỷ USD), tăng 30% so với cùng kỳ và đạt 73,5% so với kế hoạch năm 2022 đề ra.

Chỉ riêng tháng 6/2022, doanh thu lữ hành tại TP.HCM ước đạt 845 tỷ đồng, tăng 30,8% so với tháng trước (tháng cùng kỳ ngưng hoàn toàn).

Theo ghi nhận, nhiều điểm du lịch tại TP.HCM luôn trong trạng thái hoạt động nhộn nhịp, lượng du khách tăng cao, thấy rõ nhất là thời điểm cuối tuần. Các điểm du lịch tại chỗ ở trung tâm thành phố như Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện Thành phố (Quận 1), bảo tàng Hồ Chí Minh, Chợ Bến Thành...luôn trong tình trạng nhộn nhịp du khách. Các tụ điểm hút khách du lịch về đêm như: đường đi bộ Nguyễn Huệ, phố Tây Bùi Viện, công viên bến Bạch Đằng… cũng tấp nập không kém.

Phố đi bộ Bùi Viện hút lượng lớn khách du lịch về đêm.

Không chỉ riêng các địa điểm du lịch tại chỗ mà các tour du lịch khám phá vùng lân cận trung tâm TP.HCM cũng đang hút khách.

Theo các công ty du lịch lữ hành như Vietravel, Saigontourist, Fiditour - Vietluxtour, TST Tourist...ngoài các tour khám phá Thành phố phía Đông - TP. Thủ Đức với các điểm đến như chùa Bửu Long, Công viên Lịch sử Văn hóa Dân tộc, Đền tưởng niệm các Vua Hùng, Bảo tàng Áo Dài...thì các tour về với thiên nhiên tập trung ở Cần Giờ, chèo SUP khám phá rừng ngập mặn...cũng thu hút đông đảo du khách trải nghiệm, đặc biệt là những ngày cuối tuần.

Để đạt được thành quả nêu trên, thời gian qua TP. Hồ Chí Minh đã có nhiều giải pháp thiết thực, nhanh chóng phục hồi du lịch, phục hồi kinh tế như: đẩy mạnh quảng bá các sản phẩm du lịch nội thành, liên kết với các tỉnh, thành phố trên cả nước để có các sản phẩm du lịch liên tuyến, liên tỉnh; phối hợp với doanh nghiệp, các quận, huyện để mở các tuyến điểm du lịch mới từ nội thành đến ngoại thành; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch...

Những địa điểm "phải đến" khi tới TP.HCM

Từ thực tế du lịch phục hồi và bật tăng trở lại, ngành du lịch TP.HCM đang ráo riết triển khai nhiều hoạt động để nâng cao hình ảnh du lịch cũng như chất lượng điểm đến.

Mới đây, Sở Du lịch TP.HCM đã công bố Bộ Thông tin cơ bản du lịch TP Hồ Chí Minh bao gồm các thông tin về lịch sử hình thành, điều kiện tự nhiên, văn hóa, con người và bộ máy chính quyền Sài Gòn – TP Hồ Chí Minh.

TP.HCM đang tăng cường tổ chức nhiều hoạt động để phục hồi ngành du lịch.

Nội dung Bộ thông tin cơ bản du lịch TPHCM giới thiệu tất cả 42 điểm đến thu hút du khách tham quan và 8 sự kiện du lịch nổi bật tại TPHCM. Trong đó, có 6 di sản lịch sử, 9 di sản kiến trúc nghệ thuật, 6 bảo tàng, 16 di sản tôn giáo - tín ngưỡng và 5 điểm vui chơi - giải trí - mua sắm…

Theo lãnh đạo Sở Du lịch TP.HCM, Bộ thông tin cơ bản du lịch TP.HCM nhằm giới thiệu các thông tin về một số điểm đến nổi bật tại thành phố. Các điểm đến này hiện nay đã và đang thu hút phần lớn khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan, có địa điểm là di tích lịch sử, di tích kiến trúc nghệ thuật, công trình xây dựng mới, hiện đại, thể hiện sự năng động, sáng tạo của thành phố trẻ như: Hội trường Thống Nhất, Địa đạo Củ Chi, Căn cứ Rừng Sác…; Di sản Kiến trúc nghệ thuật như: Trụ sở UBND TP HCM, Bưu điện Thành phố, Nhà hát Thành phố, Khách sạn Continental…; Hệ thống Bảo tàng như: Bảo tàng Hồ Chí Minh – Chi nhánh TP HCM, Bảo tàng TP HCM, Bảo tàng Mỹ thuật TP HCM…