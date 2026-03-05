Du lịch không phải cuộc đua check-in: Cách Đi Nhật Cùng Nhâm “tái định nghĩa” du lịch tự túc

Tuy nhiên, từ trải nghiệm thực tế của hàng trăm khách hàng, Đi Nhật Cùng Nhâm nhận ra rằng giá trị của một hành trình không nằm ở số lượng điểm check-in, mà ở cảm xúc và trải nghiệm đọng lại. Chính triết lý này đang trở thành nền tảng cho cách đơn vị thiết kế các tour Nhật Bản theo trải nghiệm cá nhân hóa mở ra hướng phát triển mới và có chiều sâu trong lĩnh vực du lịch nước ngoài.

Khi du lịch không còn là cuộc thi chụp ảnh

Với sức hút mạnh mẽ của Nhật Bản, nhiều lịch trình tour truyền thống thường được xây dựng theo hướng tối đa hóa điểm tham quan. Trong một vài ngày, du khách có thể ghé qua hàng loạt thành phố, danh lam thắng cảnh và khu mua sắm. Tuy nhiên, theo khảo sát của đội ngũ Đi Nhật Cùng Nhâm - đơn vị lữ hành tiên phong trong mô hình thiết kế du lịch tự túc theo hướng cá nhân hóa, cho biết phần lớn khách hàng sau chuyến đi lại nhớ rõ cảm giác mệt mỏi hơn là những khoảnh khắc thực sự tận hưởng.

Từ quá trình làm nghề và phản hồi của khách, đơn vị này nhận ra rằng khách mệt không phải vì đi ít mà vì đi quá nhanh, quá dày và thiếu khoảng nghỉ. Một chuyến đi dày đặc có thể giúp khách "đi được nhiều", nhưng lại khiến trải nghiệm bị rời rạc, thiếu chiều sâu.

Các chuyến du lịch được cá nhân hóa khiến nhiều du khách Việt thích thú

Chính từ thực tế này, Đi Nhật Cùng Nhâm xuất hiện với vai trò là công ty du lịch tiên phong trong việc thiết kế lịch trình tham quan của khách hàng dựa trên cảm xúc, nhịp đi và hành vi du lịch của khách Việt - Nơi mỗi chuyến đi được hình thành dựa trên cảm xúc và trải nghiệm cá nhân, chứ không phải chạy theo số lượng điểm đến. Đây là một hướng đi cho thấy sự nỗ lực của đội ngũ sáng lập khi định nghĩa lại cách người Việt du lịch Nhật Bản, chuyển trọng tâm từ việc đi thật nhiều sang việc đi đủ và đi sâu, để mỗi hành trình thực sự đáng nhớ và có giá trị lâu dài.

Triết lý thiết kế tour theo hướng cá nhân hóa

Được thành lập vào tháng 3 năm 2025, trực thuộc Nippon Travel, Đi Nhật Cùng Nhâm lựa chọn hướng đi khác so với các tour truyền thống. Thay vì bán tour đóng gói sẵn với lịch trình dày đặc, đơn vị tập trung vào tour thiết kế theo trải nghiệm, cá nhân hóa theo từng nhóm khách.

Mỗi hành trình đều được xây dựng dựa trên nhịp đi của khách, mục đích chuyến đi và thời điểm trong năm. Lịch trình có sự cân bằng giữa tham quan và nghỉ ngơi, có phương án linh hoạt cho các tình huống phát sinh xảy ra và có "khoảng thở" để khách cảm nhận nhịp sống tại đất nước mặt trời mọc xinh đẹp.

Du khách thích thú khi du lịch thông qua Đi Nhật Cùng Nhâm

Đội ngũ hiểu rằng mục tiêu của chuyến đi không phải để khách nhớ "đã đi bao nhiêu điểm", mà để khách nhớ về một nước Nhật trọn vẹn, từ cảnh quan, văn hóa đến những trải nghiệm đời sống thường nhật. Có những ngày chỉ tham quan một vài điểm nhưng du khách sẽ có trọn vẹn thời gian để thưởng thức ẩm thực địa phương, dạo phố, ngắm cảnh và cảm nhận sự thân thiện của con người nơi đây. Chính những khoảnh khắc này sẽ trở thành ký ức lâu dài sau chuyến đi.

Kinh nghiệm thực tế tạo nên sự khác biệt

Người đứng đầu Đi Nhật Cùng Nhâm, bà Đỗ Thị Nhâm, có gần 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực du lịch Việt - Nhật, từng sinh sống và làm việc lâu năm tại Nhật Bản. Đội ngũ vận hành đều là những người trực tiếp làm nghề, từ xử lý visa, vé máy bay đến tổ chức tour cho khách Việt tại Nhật. Nhờ những điều này, công ty hiểu rõ hành vi du lịch của khách Việt và tập trung giải quyết 2 nỗi lo phổ biến: sợ lịch trình quá dày khi đăng ký đi theo tour và sợ đi tự túc không giải quyết được các phát sinh xảy ra. Các gói tham quan du lịch Nhật Bản của đơn vị này được thiết kế có nhịp đi phù hợp với từng cá nhân, nhóm người và từng nhu cầu du lịch khác nhau, có phương án dự phòng cho các trường hợp phát sinh và có sự hỗ trợ xuyên suốt của những người dày dặn kinh nghiệm.

CEO Đỗ Thị Nhâm là người 10 năm sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản

Chính từ việc thấu hiểu khách hàng, đơn vị du lịch Đi Nhật Cùng Nhâm đã đạt được những kết quả rất ấn tượng. Tính đến năm 2025, lượng khách tour nội địa Nhật đạt trung bình khoảng 200 khách mỗi tháng. Hơn 50 tour Fuji được tổ chức trong 5 tháng cuối năm 2025. Những tín hiệu khả quan này cho thấy nhu cầu du lịch Nhật Bản theo hướng trải nghiệm cá nhân hóa đang tăng rõ rệt, khi ngày càng nhiều du khách lựa chọn hành trình có chiều sâu thay vì chạy theo số lượng điểm check-in.