Du lịch Campuchia 'lao dốc' gần 45%, Angkor Wat thất thu hàng triệu USD: Khách Việt Nam vẫn đến đông

"Sự sụt giảm lượng khách du lịch quốc tế đang gây áp lực nghiêm trọng lên ngành du lịch nội địa [Campuchia]", Khiev Thy - Chủ tịch Hiệp hội Hướng dẫn viên du lịch Angkor - nói.

Tờ Phnom Penh Post ngày 24/9 đưa tin, cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu và giá nhiên liệu tăng cao, kết hợp với những gì Bộ Du lịch Campuchia gọi là "những thách thức trong nước", đã tác động tiêu cực đáng kể đến ngành du lịch Campuchia. Chỉ hơn 2 triệu du khách quốc tế đã đến thăm vương quốc này trong 8 tháng đầu năm 2026, giảm gần một nửa so với cùng kỳ năm ngoái.

Du khách quốc tế đến Campuchia qua Cảng tự trị Sihanoukville. Ảnh: PAS

Theo số liệu do Bộ Du lịch Campuchia công bố ngày 23/9, Campuchia đã đón tổng cộng 2.252.698 du khách quốc tế từ tháng 1 đến tháng 8/2026, giảm 44,4% so với 4,05 triệu lượt khách được ghi nhận trong cùng kỳ năm ngoái.

Trong số đó, có 588.051 du khách Trung Quốc, 585.711 du khách Việt Nam, 129.876 du khách Mỹ, 79.946 du khách Pháp, 77.913 du khách Anh và 65.487 du khách Indonesia.

Chủ tịch Hiệp hội Hướng dẫn viên du lịch Angkor (Campuchia) Khiev Thy nói với Phnom Penh Post rằng lượng khách quốc tế đến Campuchia đã giảm đáng kể.

Ông cho biết một số hướng dẫn viên du lịch năm ngoái đã làm việc gần 20 ngày/tháng, trong khi năm nay họ phải vật lộn để tìm được thậm chí chỉ 4 hoặc 5 ngày làm việc mỗi tháng. Sự sụt giảm lượng khách du lịch quốc tế đã tạo ra áp lực đáng kể đối với lực lượng lao động trong ngành du lịch Campuchia.

"Sự sụt giảm lượng khách du lịch quốc tế đang gây áp lực nghiêm trọng lên ngành du lịch nội địa [Campuchia], đặc biệt là các hướng dẫn viên du lịch, tài xế và thậm chí cả những người bán hàng nhỏ lẻ phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn thu từ du khách nước ngoài", ông nói.

Theo Angkor Enterprise - cơ quan nhà nước của Campuchia quản lý Khu di tích khảo cổ Angkor, tổng cộng 474.993 vé vào khu di tích này đã được bán trong 8 tháng đầu năm nay, giảm 29,07% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu từ việc bán vé đạt 22,54 triệu USD, giảm 27,43%.

Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã công bố một báo cáo vào ngày 23/9, điều chỉnh dự báo tăng trưởng kinh tế của Campuchia năm 2026 xuống còn 3,9%, thấp hơn so với mức dự báo 4,1% đưa ra hồi tháng 7. Lý do chính được đưa ra là do ngành du lịch của nước này hoạt động yếu hơn dự kiến.

Hợp tác du lịch Việt Nam - Campuchia

Tại chương trình roadshow giới thiệu du lịch Campuchia tại Việt Nam do Bộ Du lịch Campuchia tổ chức cuối tháng 8 tại TP.HCM, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh nhận định quan hệ hợp tác du lịch Việt Nam - Campuchia ngày càng phát triển, thể hiện rõ qua kết quả trao đổi khách giữa hai nước.

Năm 2025, Việt Nam đón hơn 687.000 lượt khách Campuchia, tăng khoảng 45% so với năm 2024, đưa Campuchia trở thành thị trường gửi khách lớn thứ 8 của Việt Nam. Trong 7 tháng đầu năm 2026, lượng khách Campuchia đến Việt Nam tiếp tục tăng 41% so với cùng kỳ, đạt hơn 565.000 lượt.

Ở chiều ngược lại, năm 2025, hơn 1,22 triệu lượt khách Việt Nam đến Campuchia, tiếp tục đưa Việt Nam trở thành một trong những thị trường khách quốc tế lớn của nước này.

Theo ông Nguyễn Trùng Khánh, những kết quả trên cho thấy nhu cầu giao lưu, đi lại và trải nghiệm giữa người dân hai nước ngày càng tăng, đồng thời mở ra dư địa để doanh nghiệp hai bên tăng cường liên kết, xây dựng sản phẩm và khai thác hiệu quả dòng khách hai chiều.

Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ Hoàng gia Campuchia và Bộ Du lịch Campuchia trong duy trì môi trường du lịch an toàn, phục hồi thị trường, đa dạng hóa sản phẩm, phát triển nguồn nhân lực và đẩy mạnh quảng bá điểm đến. Bên cạnh thế mạnh về di sản, đền đài, Campuchia đang phát triển thêm các sản phẩm văn hóa, ẩm thực, sinh thái, cộng đồng và sự kiện quốc tế.

Angkor Wat ở Siem Reap, Campuchia, là một trong những điểm đến hàng đầu dành cho du khách Việt Nam. Ảnh: Bangkok Post

Phát biểu tại chương trình, Bộ trưởng Du lịch Campuchia Huot Hak cho biết hai nước đã thống nhất tiếp tục triển khai các biện pháp tăng cường hợp tác du lịch, tập trung kết nối các điểm đến di sản thế giới, tạo thuận lợi cho các đường bay quốc tế giữa hai nước và kết nối với các nước thứ ba.

Ông Huot Hak cho rằng việc triển khai các kế hoạch hành động chiến lược sẽ góp phần gia tăng lượng khách, nâng cao năng lực cạnh tranh của ASEAN và hướng tới xây dựng khu vực trở thành điểm đến chất lượng, hấp dẫn. Theo ông, hợp tác chặt chẽ giữa Campuchia và Việt Nam sẽ giúp khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch, thúc đẩy ngành du lịch khu vực phát triển năng động và bền vững.

Bộ trưởng Du lịch Campuchia đồng thời kêu gọi tăng cường quảng bá hình ảnh Campuchia hòa bình, an ninh và giàu tiềm năng tới du khách, nhà đầu tư quốc tế, khẳng định Vương quốc Campuchia luôn là điểm đến an toàn cho hoạt động tham quan và kinh doanh.



