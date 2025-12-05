Ngày 5/12, Công an TP Hà Nội tổ chức hội thảo “Xử lý vi phạm hành chính trên môi trường điện tử trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông”.

Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng phòng CSGT Công an TP Hà Nội báo cáo thực trạng và công tác xử lý vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông, đồng thời nêu rõ: "Trong bối cảnh hạ tầng giao thông thiếu đồng bộ nhưng lưu lượng phương tiện, dân số và hoạt động vận tải tăng nhanh, nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông đặt ra cho lực lượng CSGT công an thành phố ngày càng nặng nề".

Theo Đại tá Trần Đình Nghĩa, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và xây dựng Trung tâm Điều hành - Chỉ huy - Thông tin giao thông thông minh là yêu cầu cấp bách, nhằm nâng cao năng lực giám sát, dự báo và tối ưu hóa tổ chức giao thông.

Hiện Trung tâm điều khiển giao thông được đầu tư nâng cấp giai đoạn 2; dự kiến đến ngày 10/12 sẽ vận hành hệ thống 1.837 camera và hệ thống đèn tín hiệu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), điều khiển tự động theo dữ liệu lưu lượng.

Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng phòng CSGT Công an TP Hà Nội thông tin tại hội thảo.

Mục tiêu của hệ thống không chỉ là phạt nguội mà hướng tới giảm ùn tắc, hiện đại hóa hạ tầng, nâng cao năng lực quản lý Nhà nước và xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Hệ thống có thể tự động phát hiện các hành vi vi phạm phổ biến như vượt đèn đỏ, đi sai làn, dừng đỗ sai quy định; đồng thời cảnh báo các điểm ùn tắc và phát hiện các phương tiện thuộc diện theo dõi như xe mất cắp, xe gây tai nạn bỏ chạy.

Bên cạnh đó, hệ thống cho phép điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu theo thời gian thực, rút ngắn hoặc kéo dài pha đèn tùy theo lưu lượng, góp phần giảm đáng kể việc phải bố trí lực lượng CSGT trực tiếp điều tiết giao thông, đồng thời nâng cao độ chính xác và minh bạch trong quản lý.

Giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Thanh Tùng phát biểu.

Thông tin tại hội thảo, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an Hà Nội khẳng định, công an thành phố sẽ khẩn trương tiếp thu, tổng hợp và hoàn thiện Đề án thí điểm với tinh thần cầu thị, nghiêm túc và trách nhiệm.

"Chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ vừa cấp bách vừa chiến lược, vừa đòi hỏi sự thận trọng về pháp lý, vừa yêu cầu sự mạnh dạn về đổi mới, vừa cần sự chính xác tuyệt đối trong từng quy trình nghiệp vụ, vừa cần tư duy sáng tạo, linh hoạt trong quá trình triển khai thực hiện", Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nói.

Lãnh đạo công an thành phố yêu cầu các đơn vị tập trung tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức người dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và xử lý vi phạm hành chính trên không gian mạng. Công an Hà Nội cũng tiếp tục xử lý đối với các lỗi vi phạm giao thông đặc trưng là nguyên nhân dẫn đến ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông.