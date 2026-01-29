Dự kiến di dời hơn 860.000 người dân nội đô: Hà Nội cần bao nhiêu tiền để hiện thực hoá "cuộc cách mạng" đô thị chưa từng có?

"Cuộc cách mạng" đô thị chưa từng có

Tại kỳ họp thứ 31, HĐND TP. Hà Nội đã thông qua Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm. Theo quy hoạch, thành phố sẽ triển khai nhiều biện pháp nhằm giải quyết các tồn tại, điểm nghẽn của Thủ đô.

Trong đó, để giải quyết vấn đề văn minh trật tự đô thị, phát triển đô thị, TP đề xuất tái cấu trúc mô hình phát triển thủ đô Hà Nội theo hướng đô thị đa cực - đa trung tâm, gắn với cấu trúc đô thị đa tầng - đa lớp, nhằm phân bố hợp lý dân cư, không gian sản xuất, dịch vụ và hạ tầng, giảm áp lực cho khu vực đô thị lõi.

UBND TP Hà Nội cho biết, việc tái cấu trúc đô thị lần này hướng tới mục tiêu tạo ra "cuộc cách mạng" về kiến trúc cảnh quan, nhà ở và bảo tồn di sản. TP định hướng chuyển từ tư duy "bảo tồn - cải tạo" sang "tái thiết giá trị", đồng thời xử lý tận gốc các điểm nghẽn về hạ tầng.

Phạm vi tái cấu trúc dự kiến triển khai từ Vành đai 3 trở vào, trong đó ưu tiên các khu vực thuộc Vành đai 1 và Vành đai 2. Bên cạnh đó, Hà Nội cũng đề xuất tái cấu trúc dân cư, thực hiện chủ trương giãn dân nhằm giảm tải áp lực cho khu vực nội đô. Người dân thuộc diện giải tỏa, di dời sẽ được bố trí tái định cư một phần tại chỗ, phần còn lại tại các khu đô thị mới ở các cực tăng trưởng như Đông Anh, Gia Lâm, Hòa Lạc...

Những khu vực này sẽ được đầu tư đồng bộ, hiện đại, đầy đủ tiện ích như trường học, bệnh viện, công viên, nhằm đảm bảo chất lượng cuộc sống tốt hơn nơi ở cũ.

Trong giải pháp quy hoạch, thành phố Hà Nội sẽ thực hiện tái cấu trúc dân cư, giãn dân để giảm tải áp lực cho nội đô. Theo lộ trình, giai đoạn 2026 - 2035, Hà Nội sẽ di dời 200.000 người ở sông Hồng; 200.000 người ở hồ Tây và phụ cận; 42.000 người ở một số tuyến phố trong phạm vi Vành đai 3.

Giai đoạn 2036 - 2045, Hà Nội di dời 26.730 người ở khu phố cổ, 23.000 người ở khu phố cũ, 370.000 người ở các khu vực còn lại trong Vành đai 3 để tái cấu trúc đô thị. Như vậy, trong giai đoạn 2026 - 2045, thành phố đề xuất di dời hơn 860.000 để phục vụ quá trình tái cấu trúc đô thị.

Hà Nội cần hơn 64 triệu tỷ đồng để điều chỉnh tổng thể hai quy hoạch tới năm 2045

Để giải quyết hài hòa giữa yêu cầu tăng trưởng trước mắt và mục tiêu phát triển bền vững 100 năm, UBND Hà Nội cho biết, cần cân đối phân bổ đầu tư hợp lý, phát triển các khu đô thị lớn đồng bộ về hạ tầng xã hội, hạ tầng kinh tế. Trong đó, về nguồn lực, tổng nhu cầu vốn để điều chỉnh tổng thể hai quy hoạch trong giai đoạn 2026 - 2045 lên tới 64,84 triệu tỷ đồng. Thực hiện theo lộ trình 10 năm gắn với các chương trình, dự án đầu tư.

Theo đó, trong giai đoạn 2026 - 2035, Hà Nội cần khoảng 14,5 triệu tỷ đồng vốn đầu tư toàn xã hội huy động. Cụ thể, khu vực tư nhân và dân cư đóng vai trò chủ lực với quy mô 8,8 triệu tỷ đồng, chiếm 60,76%.

Trong đó, danh mục các dự án và nhóm dự án lớn được kêu gọi đầu tư có tổng mức đầu tư đề xuất lên tới khoảng 9,68 triệu tỷ đồng, tập trung vào hạ tầng (2,68 triệu tỷ đồng); phát triển 5 khu đô thị mới (4,07 triệu tỷ đồng); tái cấu trúc 5 khu vực đô thị (1,67 triệu tỷ đồng); hạ tầng khu – cụm công nghiệp, khoa học công nghệ, y tế, giáo dục (92,8 nghìn tỷ đồng); văn hóa – du lịch (950 nghìn tỷ đồng).

Trong khi đó, khu vực nhà nước dự kiến đầu tư 4,4 triệu tỷ đồng, tương đương 30,38%, bao gồm 2,4 triệu tỷ đồng từ doanh nghiệp nhà nước và khoảng 1,97 triệu tỷ đồng vốn đầu tư công của địa phương, chủ yếu dành cho phát triển hạ tầng, dân sinh, huy động từ ngân sách, trái phiếu và vốn ODA. Khu vực FDI được kỳ vọng đóng góp 1,3 triệu tỷ đồng (khoảng 48 tỷ USD), chiếm 8,85%.

Sang giai đoạn 2036 - 2045, nhu cầu vốn tăng lên 50,34 triệu tỷ đồng. Trong đó, khu vực tư nhân và dân cư tiếp tục giữ vai trò động lực chính với tổng mức huy động khoảng 31,1 triệu tỷ đồng, chiếm 61,79%, tập trung vào các dự án quy mô lớn có tổng mức đầu tư đề xuất khoảng 12,46 triệu tỷ đồng.

Cụ thể: xây dựng hạ tầng (288 nghìn tỷ đồng); khu vực đô thị mới (3,6 triệu tỷ đồng); tái cấu trúc đô thị (8,3 triệu tỷ đồng), hạ tầng khu – cụm công nghiệp; khoa học công nghệ, y tế, giáo dục (145,8 nghìn tỷ đồng); văn hóa, thể thao, du lịch: 05 danh mục, TMĐT khoảng 130,5 nghìn tỷ đồng.﻿

Khu vực nhà nước dự kiến huy động 14,1 triệu tỷ đồng, tương đương 28%, bao gồm 9,05 triệu tỷ đồng từ doanh nghiệp nhà nước và khoảng 5,05 triệu tỷ đồng vốn đầu tư công, bình quân hơn 500 nghìn tỷ đồng mỗi năm, ưu tiên phát triển hạ tầng và các vấn đề dân sinh. Dòng vốn huy động từ ngân sách, phát hành trái phiếu và vốn ODA. Bên cạnh đó, khu vực FDI được kỳ vọng đóng góp 5,14 triệu tỷ đồng (khoảng 180 tỷ USD), chiếm 10,2%.