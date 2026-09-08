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Dự kiến 7 bệnh ung thư sẽ được bảo hiểm y tế chi trả khám sàng lọc, chẩn đoán sớm

chinhphu.vn
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Bộ Y tế đề xuất Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán trong phạm vi quyền lợi, mức hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế đối với chi phí khám sàng lọc, chẩn đoán sớm với 7 bệnh ung thư.

Bộ Y tế đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định quy định về tăng mức hưởng và phạm vi hưởng bảo hiểm y tế theo lộ trình, đối tượng ưu tiên phù hợp với mức đóng và khả năng cân đối Quỹ bảo hiểm y tế.

Trong đó, đề xuất danh mục bệnh khám sàng lọc, chẩn đoán sớm thuộc phạm vi chi trả của Quỹ bảo hiểm y tế theo lộ trình.

Cụ thể, danh mục một số bệnh được Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán trong phạm vi quyền lợi, mức hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế đối với chi phí khám sàng lọc, chẩn đoán sớm theo lộ trình bao gồm:

a) Ung thư cổ tử cung.

b) Ung thư vú.

c) Ung thư phổi.

d) Ung thư tiền liệt tuyến.

đ) Ung thư đại trực tràng.

e) Ung thư dạ dày.

g) Ung thư gan.

h) Viêm gan B, C.

Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán các chi phí khám, thực hiện dịch vụ kỹ thuật cận lâm sàng, chi phí thuốc, thiết bị y tế, máu, vật tư, dụng cụ, công cụ, hóa chất và các chi phí khác (nếu có) dùng trong khám sàng lọc, chẩn đoán sớm trong phạm vi quyền lợi, mức hưởng, tỷ lệ hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế phù hợp với khả năng cân đối của quỹ bảo hiểm y tế.

Trường hợp kết quả khám, chẩn đoán xác định mắc bệnh, người tham gia bảo hiểm y tế được thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế khi có kết quả khám, chẩn đoán.

Theo lộ trình dự kiến, từ ngày 01 tháng 7 năm 2027, thực hiện thanh toán đối với viêm gan B, C lồng ghép trong khám sức khoẻ định kỳ;

Từ ngày 01 tháng 7 năm 2028, thực hiện thí điểm thanh toán và từ ngày 01 tháng 01 năm 2030, thực hiện thanh toán đối với ung thư cổ tử cung;

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2030, việc thanh toán đối với ung thư vú, ung thư phổi, ung thư tuyến tiền liệt, ung thư đại trực tràng, tăng huyết áp, đái tháo đường theo lộ trình do Bộ Y tế quy định.

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Bộ Y tế

bảo hiểm y tế

ung thư

khám sàng lọc

chẩn đoán sớm

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